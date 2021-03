Dagens smittervernsregler og usikkerheter rundt gjennomføring av arrangement gjør at Holmestrand Maraton flyttes til 21. august. Opprinnelig planlagte dato var 10. april.



Den opprinnelige arrangementshelga blir det isteden arrangert en virtuell utgave av Holmestrand Maraton. Gjennomføring av det virtuelle løpet må skje i tidsrommet fredag 9. april kl 06:00 til søndag 11. april kl 21:00 og distansene som inngår er 5 km, 10 km, 21,1 km, 42,2 km & Ultraløp (Maraton + 10 km).



I fjor ble Holmestrand Maraton først utsatt - og senere avlyst. Men forhåpentligvis blir det mulig å gjennomføre et "ekte" løp i august i år.



Nettside til Holmestrand Maraton



Holmestrand Maraton sin facebookside



2019 (1604 deltagere):

Løpefest for både store og små i Holmestrand Maraton





Fra maratonstarten på løpet i 2019. (Foto: Geir-Einar Flathen)



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957