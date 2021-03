Både Sentrumsløpet, Råskinnet og Holmenkollstafetten måtte avlyse løpene i 2020, hva skjer i år? Med en fortsatt uoversiktlig Covid19-situasjon må vårens store arrangører i Oslo foreta noen grep. Skal man avlyse også i år eller skal man utsette til høsten. Råskinnet har besluttet å avlyse, Sentrumsløpet er utsatt og HK-stafetten avventer hva de gjør.



Råskinnet 1. mai er avlyst

Råskinnet besluttet i går å avlyse årets løp.

- Vi hadde i det lengste håpet at løpet kunne arrangeres med smitteverntiltak. Covid situasjonen er så uoversiktlig og løpets karakter er av en slik karakter at det er svært vanskelig å unngå nærkontakt i krevende partier av løype. Arrangør Ready har derfor besluttet å avlyse arrangementet som skulle ha gått 1.5. Beslutningen er tatt etter å ha innhentet råd fra lokale helsemyndigheter. Vi kommer tilbake i 2022 og da kommer vi virkelig sterkt tilbake, skriver arrangøren.



Når Råskinnet er avlyst betyr det at det heller ikke blir Råtassen eller Knøttetassen i år. (Bildet er fra Råtassen 2019, foto: Stian Schløsser Møller)



ASICS Sentrumsløpet 24. april er utsett til 28. august

Sentrumsløpet ble 4. februar besluttet utsatt til etter sommerferien.

Slik smittesituasjonen i Noreg er no, ser vi det dessverre som svært usannsynleg å kunne arrangere ASICS Sentrumsløpet den 24. april. Vi har difor no valt å utsette løpet til 28. august. Vi lovde følgjarane våre å ta ei avgjersle så tidleg som mogleg og sidan vi framleis vil gjere det vi kan for å arrangere ASICS Sentrumsløpet 2021, valde vi å flytte det til ny dato, skriver arrangøren.



Sentrumsløpet har valgt å utsette løpet til slutten av august i håp om å unngå en ny avlysning. (Bildet er fra starten 2019, foto Kjell Vigestad)



Holmenkollstafetten 8. mai avventer

ASKO Holmenkollstafetten er planlagt lørdag 8. mai 2021, og IK Tjalve forbereder seg på å arrangere. Grunnet pandemien er det stor usikkerhet rundt om det er forsvarlig å gjennomføre i mai og hvilke endringer som må på plass for et trygt arrangement.

- Medio mars avgjøres det om Tjalve går inn for å arrangere Holmenkollstafetten 8. mai, eller om den avlyses. Avgjørelsen blir tatt basert på hvor langt Norge er kommet i koronavaksinasjonsprogrammet i starten av mars og hvilke anbefalinger helsemyndighetene gir. En positiv avgjørelse betyr at Tjalve jobber videre med å få gjennomført og ser det som sannsynlig at det blir mulig, men det er ingen garanti. Etter avgjørelsen åpnes det gradvis for flere påmeldte hvis dette lar seg gjøre, skriver arrangøren.



Sentrumsløpet holder foreløpig på datoen 8. mai for vårens vakreste eventyr. Kanskje blir det høstens vakreste eventyr i stedet? (Bildet er fra 14. veksling 2019, foto Kjell Vigestad)