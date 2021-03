Pandemisituasjonen gjør at Maratonkarusellen i Bergen må flytte minst to av de planlagte løpene denne våren. Ett av dem er NM 100 kilometer som inngår Bergen Ultra og var planlagt til 10. april. Ny dato for dette blir 12. juni.

Maratonkarusellen kunngjorde tirsdag kveld nye utsettelser for to av sine løp: VIKTIG INFO VEDRØRENDE VÅRENS LØP. VIKTIG INFO VEDRØRENDE VÅRENS LØP. Bergen Vintermaraton som var utsatt til 13.3 må vi dessverre igjen utsette. (her venter vi på en bekreftelse og godkjenning for ny dato) Bergen Ultra som skulle vært arrangert 10.4, med NM 100km er utsatt til lørdag 12.6. (her venter vi på en bekreftelse om dato blir godkjent)

Det er dessverre fortsatt ikke lov å arrangere mosjonsløp og smittesituasjonen ser ikke helt lys ut nå i mars og april. Vi ser oss derfor nødt til også å utsette begge disse løpene. Vi beklager så mye til alle, planen er å gjennomført begge løpene sammen med resten av våre planlagte løp utover året. Vi kommer tilbake med ny info så snart vi vet noe mer.

NM 100 kilometer

Når det gjelder NM 100 kilometer var arrangøren i kontakt med ultraløpsutvalget om dette før kunngjøringen. Fra ultraløpsutvalgets side er det fint at en avgjørelse om utsettelse annonseres i god tid, slik at deltakerne kan legge korrigerte treningsplaner og ikke minst omberamme reiser i god tid. Datoen er også avklart med friidrettskretsen, slik at det som gjenstår er å få godkjent bruk av arena denne dagen.



NM 100 kilometer arrangeres annethvert år. Årets arrangement er flyttet fra 2020, da Bergen Ultra med NM måtte avlyses.

Tidligere NM-arrangement på 100 km: ÅR LØPSSTED GULL KVINNER GULL MENN 2008 Bergen Sharon Broadwell Helge Hafsås 2010 Bergen Sharon Broadwell Helge Hafsås 2012 Malm Wenche Dørum Didrik Hermansen 2013 Bergen Edna Leikvoll Bjørn Tore Kronen Taranger 2014 Bergen Cecilie Landro Bjørn Tore Kronen Taranger 2015 Kristiansand Cecilie Landro Erik Bergersen 2016 Bergen Guro Skjeggerud Didrik Hermansen 2018 Undheim Therese Falk Bjørn Tore Kronen Taranger

Bergen Vintermaraton

Denne vurderer man å utsette helt til november, slik at det likevel blir "vintermaraton".



Terminlista til Maratonkarusellen før siste endring: Løp 1: Bergen Vintermaraton flyttet til 13 mars - opprinnelig 23 Januar Løp 2: Februar Maraton flyttet til 12 Juni - opprinnelig 20 Februar Løp 3: NM 100 km og BergenUltra 10 april Løp 4: Bergen Skogsmaraton 21 August Løp 5: Bergen Maraton 23 Oktober løp 6: Hans Jacobs minneløp 4 desember Kondis trenger din støtte

