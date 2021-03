Vi befinner oss alle fortsatt i en spesiell situasjon med tanke på koronasituasjonen. For å skape enda større sikkerhet og mulighet for å kunne gjennomføre Norges største terrengløp, Birkebeinerløpet, ønsker vi allerede nå å skape forutsigbarhet for Birkens deltagere ved å flytte løpsdatoen fra 12. juni til 4. september. Samtidig er det naturlig for oss å legge Birkebeinerløpet til helga etter Birkebeinerrittet. Det gir oss en god sammenhengende Birkenuke med to påfølgende arrangementshelger, skriver Birken i en pressemelding i dag.

To helger med Birkenopplevelser

- Vi gleder oss enormt til å «ta Birken tilbake» og skape fine Birkenopplevelser sammen med gode samarbeidspartnere disse to helgene. Vi har inngått partnerskapsavtaler med musikkfestivalen Lillehammer Live under Birkebeinerrittet. og Maihaugen friluftsmuseum til Birkebeinerløpet. Når vi endelig kan samles igjen skal vi lage to flotte festivalhelger, forhåpentligvis uten begrensninger, sier Eirik Torbjørnsen, daglig leder i Birken AS.



Deltakere på samtlige distanser i forbindelse med Birkebeinerløpet lørdag 4. september får muligheten til å løpe gjennom Maihaugen, et av Norges flotteste friluftsmuseum, Les mer om samarbeidet med Maihaugen på birkebeiner.no



Hva skjer med din påmelding?

Alle påmeldte deltagere blir automatisk flyttet over til ny dato, se Birkens påmeldingsvilkår.



Godkjent trippel i 2021

Deltakere som innen 21. mars fullfører vinterens alternative aktivitet til det avlyste Birkebeinerrennet, VinterBirken QR, vil ved å fullføre Birkebeinerrittet og Birkebeinerløpet 2021 få trippelen godkjent og kan kalle seg årets Birkebeiner. Trippeldeltagere som i tillegg klarer merket i løp og ritt, kan kalle seg årets SuperBirkebeiner, les mer om trippelen.

Kondis.no:

Alle Birkebeinere skal i år løpe gjennom friluftsmuseum Maihaugen på Lillehammer. (Foto: Jørgen Skaug/Maihaugen og Birken)