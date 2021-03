Hinderløp blir en del av Norges Friidrettsforbund. Det er friidrettsforbundet som melder om dette på friidrett.no - og Norges Hinderløpsforbund - heretter Norges hinderløpsutvalg - delte nyheten på sin facebookside i går der de skriver:

"Da er vi stolte som haner her i Norges hinderløpsutvalg! Det er en stor dag å endelig offisielt være en del av Norges idrettssamfunn."

Hege Henriksen er den første lederen av NFIF hinderløpsutvalg. (Foto fra Heges facebookside)



Hege Jeanette Henriksen

Vi har tatt en prat med Hege Jeanette Henriksen, som vi kjenner både fra hinder- og ultraløpsmiljøet. Hun var leder av Norges Hinderløpsforbund, men er nå altså leder for NFIF hinderløpsutvalg. Styret i Norges Hinderløpsforbund ble etablert i 2019 og før dette har det ikke eksistert verken utvalg eller styre innenfor hindeløpsgrenen - så Hege har fått være med helt fra start.



Hva er det beste med at dere nå er en del av friidrettsforbundet?



- Det beste er at vi kan komme i gang med idrettsrelaterte oppgaver nå, etter som rammene rundt det administrative allerede er etablert - i tillegg til dette, kan vi endelig tilby løperne en løsning der de er forsikret. Det er en god følelse.



Nå er vel forbundet historie, eller vil det eksistere parallelt med NFIF-tilknytningen?

- Norges Hinderløpforbund vil ikke være aktiv når vi nå trer inn i samarbeidet med NFIF. Det begge parters ønske å dra nytte av hverandres erfaring og skape et tett samarbeid til fordel for idretten.

Har det vært stor enighet om dette i hindermiljøet, eller har det vært drakamper?

- I og med at flere andre land har vært tidligere ute enn oss i prosessen, opplevde vi ikke at miljøet var mest opptatt av om det ble et særforbund eller et utvalg i samarbeid med andre. Vi oppfatter, at det har vært viktigst for miljøet, at vi henger med i utviklingen innen idretten vår på verdens basis.



Var det noen gang aktuelt å søke hinderløpsforbundet inn NIF?

- Vi har vært igjennom en prosess de siste årene, og undersøkt flere alternativer, og også støttet oss litt på våre naboer og deres valg. Gjennom dette arbeidet ble konklusjonen til slutt, at ettersom sporten vår favner om flere grener men hovedelement er løping i alle mulige distanser, passet vi best inn i et samarbeid med NFIF.

Da er det jo bare å ønske lykke til.

- Takk, nå gleder vi oss til å hjelpe teamene rundt omkring i Norges land, til å bli fullverdige klubber, med alle de fordeler det måtte ha. Og selv om vi er inne i en spesiell tid, vil vi bruke denne tiden fornuftig til å finne rammene rundt det som skal bli Norges første NM i hinderløp. Vi ser frem til en spennende ny start når idretten får startende fult igjen, avslutter Hege en hyggelig prat.



Hege Jeanette Henriksen med pokalen etter å ha vunnet Nordens første hindermaraton i 2016 (Foto: Kondis/Martin Hauge-Nilsen)



Omtale på friidrett.no:

Norges Friidrettsforbund og Norges Hinderløpsforbund (NOCRA) har lenge vært i dialog vedrørende en potensiell tilslutning av sistnevnte i NFIF. Nå er Hinderløp blitt en del av friidrettsfamilien.