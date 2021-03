Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du spennende intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer og reportasjer.



Sondre Nordstad Moen ble kåra til årets norske langdistanseløper i 2020 av Kondis. Det var femte gangen han vant denne utmerkelsen som senior, og han stakk også av med gullskoen fire ganger som junior. Men Sondre har hevda seg langt utenfor Norges grenser, og han har blant annet satt europarekord på maraton.



Utenfor Norges grenser legger han ned også en stor del av treninga, og særlig har det blitt mange mil med løping i Kenya. Andreas Grøgaard tilbrakte flere uker i vinter sammen med Sondre på treningsleir i Iten, og i dette intervjuet får du møte Sondre i det som er blitt hans andre heimland. Drivkraften hans er å oppnå enda mer som løper enn det han allerede har gjort:



– Nå motiveres jeg av en internasjonal medalje. Det kan fort hende jeg prioriterer det fremfor å jage 2.02. Det blir nok ikke mange sjanser – og jeg er avhengig av en optimal oppkjøring. Man skal igjennom en del på trening som kan slå begge veier, så man må være litt heldig også. Sjansen er naturligvis størst i et EM, deretter VM og så OL, forteller Sondre Nordstad Moen i intervjuet. Der snakker han også åpent om blant annet vekt, sjokolade, forsakelser og innholdet i treninga som skal lede han mot de høye måla han har satt seg.



I Kondis blir vi kjent med en rekke kondisjonsutøvere. Bare 19 år gamle Margrethe Bergane kunne reise heim fra junior-VM i langrenn med tre medaljer i bagen, hvorav en av edleste merke. Julie Wahr-Hansen er inne blant de ti beste i verden i hinderløp (OCR). Hun kommer med sine rett fra levra-svar i spalten 23 kjappe.



Tidligere landslagstrener i langrenn, Geir Endre Rogn, forteller grundig og detaljert om sin treningsfilosofi. Han er blant annet klar på at trening slår talent, enten det handler om langrenn eller løping.



Tim Bennett starta i forrige nummer en treningsserie der han forteller om vegen mot sitt mål som er å løpe 1500 meteren under 5 minutter. Det høres kanskje ikke så ambisiøst ut, men når det legges til at Bennett snart fyller 56 år, og at han knapt har hatt piggsko på beina tidligere, så er det helt klart et mål som vil kreve mye av den løpeglade Kondis-presidenten.



Line Sortehaug Grønlie er kjent fra TV2-serien "Idrett skaper sjanser", og i intervjuet i Kondis får vi vite hvor mye løping har betydd i arbeidet med å legge livet som narkoman bak seg.



– Da jeg løp, pustet jeg annerledes, og jeg merket at jeg produserte et lykkestoff – endorfiner, forteller Line i intervjuet.



I bladet møter vi også en annen TV2-kjendis, Cathrine Fossum Hovdan, som mange vil kjenne fra God Morgen Norge. Mindre kjent er det at hun er en ivrig løper - og helårsbader.



I Kondis har vi som vanlig et utvalg fagartikler, og denne gangen argumenterer Strindheim-trener Bjarne Vad Nilsen for at begrepet anaerob terskel bør hives på historiens skraphaug.



– Mye tyder på at begrepet anaerob terskel (AT) er så upresist av vi med fordel kan slutte å bruke det, hevder Vad Nilsen, som videre forteller om hva som kjennetegner den treninga som har gjort så mange av Strindheim-løperne så sterke.



Vår faste skribent, Ane Korsvold, tar denne gangen for seg et litt for aktuelt tema: Hvordan kommer en best i gang igjen med treninga etter sykdom - enten det har vært covid-19 eller andre plager?



Kondis nr. 2 er for innholdsrikt til at vi kan ta med alt her, men i tillegg til det som allerede er nevnt, får du produkttester, reportasjer, historisk stoff og faste spalter som "Under lupen", "Annerledesløperen", "Perspektiv" og "Spør ekspertene". Har du ting du lurer på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene svarer gladelig enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.

Sondre Nordstad Moen har maratonløpet i OL i Tokyo som sesongens hovedmål, og treninga i Kenya er retta mot det. (Foto: Andreas Grøgaard)