Årets EM i friidrett innendørs arrangeres i polske Torun. Mesterskapet startet i dag, torsdag, og pågår resten av uka.



På mesterskapets første dag løp brødrene Jakob og Filip Ingebrigtsen forsøksheat på 1500 m. Det samme gjorde Jacob Boutera som også debuterte i mesterskapssammenheng med det norske flagget på brystet. De tre nordmennene løp i hvert sitt forsøksheat. Det var totalt fire forsøksheat hvor de to beste i hvert heat, pluss de fire beste tidene totalt, gikk videre til fredagens finale.



Les forhåndsomtale på kondis.no:

7 løpere på mellom- og langdistanse er tatt ut til EM innendørs



Fungerte ikke for Filip

Filip Ingebrigtsen startet i heat 1 og var dermed først ut av de norske. Han gikk tidlig opp i tet. Det ble løpt i en temmelig jevn fart på ca. 30 sekunder pr. runde (200 m). 800 m ble passert på 1.59,59. Fremdeles med Filip i tet.



Men da klokka ringte for en runde igjen, og støtet skulle settes inn for å sikre seg finaleplass, gikk spanske Jesus Gomez forbi. Filip hadde ikke noe å svare med på sisterunden og måtte også se seg passert av polske Michal Rozmys og Charles Grethen fra Luxemburg. Filip klarte så vidt å knipe 4. plassen foran franske Baptiste Mischler. Begge fikk tiden 3.41,52. Vinner Gomez hadde 3.40,75.



Det var et ørlite håp om at Filip skulle klare å komme videre til finalen på tid. Men det viste seg at det ble med håpet. Morgendagens finale går uten Filip Ingebrigtsen på startstreken. Og når kroppen ikke spilte på lag, så er det jo også et spørsmål hvor mye hensikt det hadde vært å komme seg med videre til en finale.



– Jeg gjorde det jeg hadde planlagt, men det viste seg at kroppen ikke responderte når jeg skulle trykke skikkelig til. Jeg var dessverre ikke sterk nok på slutten, uttalte Filip til NRK etter løpet.



Heller ikke i innendørsstevnet i franske Lievin tidligere i vinter fungerte det for Filip Ingebrigtsen. Da kom han inn på sisteplass med 3.40,09.



– Dette er en lei fortsettelse på den muskulære situasjonen Filip har hatt i det siste. Når han begynner å presse på litt, så protesterer muskulaturen, kommenterte trener og far Gjert Ingebrigtsen.



Ingen god dag: Heller ikke denne gangen fungerte det for Filip Ingebrigtsen da støtet skulle settes inn mot slutten av løpet. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Pers og mesterskapsdebut for Jacob Boutera

I heat 2 hadde Gular-løper Jacob Boutera sin debut i et internasjonalt mesterskap. Ut fra start la 24-åringen seg i baktroppen, mens svenske Johan Rogestadt og franske Azeddine Habz lå side om side i tet. 800 m ble av teten passert på 1.59,04.



To runder før mål klarte Boutera å avansere flere plasser, mens svenske Rogestedt hadde en motsatt utvikling av sitt løp og ble dermed blant løperne Boutera passerte. Boutera krysset målstreken som syvendemann og fikk tiden 3.41,69. Dette var ny pers innendørs og kun 61 hundredeler bak utendørspersen på 1500 m.



– Jeg får ut omtrent det jeg er god for i dag og er fornøyd med å perse i det som er mitt første internasjonale mesterskap. Dette var et fint mesterskap å debutere i og jeg har fått med meg mye mesterskapserfaring som jeg forhåpentligvis kan få bruk for i framtiden også, sa Boutera til NRK etter løpet.



Spanske Ignacio Fontes vant heatet på 3.38,68.



Ny pers: Jacob Boutera (til venstre) debuterte i et internasjonalt mesterskap med ny pers på 1500 m innendørs. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



Full kontroll for Jakob Ingebrigtsen

Dagens største norske finalekandidat, Jakob Ingebrigtsen, kom i det tredje (av fire) heat.



– Jeg reiser hit for å ta medalje, men ikke nødvendigvis for å sette pers, uttalte Jakob til NRK før start. Pers satte han imidlertid for en liten måned siden i Frankrike der han løp på 3.31,80.



Ut fra start la Jakob seg bevisst på sisteplass for å unngå knuffing og trøbbel på den korte innendørsbanen. Etter 400 meter begynte han å jobbe seg kontrollert oppover i feltet. Og det å gå fra siste- til førsteplass behøvde han kun en runde på. Etter 600 m var han oppe i front, og der ble han liggende og hadde full kontroll. 800 m ble passert på 1.57,54 og var dermed dagens raskeste passeringstid.



På sisterunden fikk han med seg britiske Neil Gourley. Duoen fikk en luke til konkurrentene og begge var direktekvalifisert til finalen. Jakob brukte ikke noe mer energi enn han måtte og lot Gourley vinne forsøksheatet med fem hundredeler. De fikk henholdsvis 3:39,84 og 3:39,89.



Til NRK oppsummerte Jakob løpet med følgende:

– Godt gjennomført. Målet var å komme videre til finalen i morgen og samtiig spare så mye krefter som mulig. Ut fra start forsøkte jeg å holde meg vekke fra farlige situasjoner som ofte kan skje. Et løp som dette koster nok likevel noe mer enn man kanskje tror, men det hjelper å gå inn i finalen og vite at jeg er mange sekunder bedre enn konkurrentene.



– Jakob gjør det han skal gjøre i dag. Han har nok resten av mesterskapets løp i bakhodet når han løper her i dag, mente trener Gjert Ingebrigtsen.



Jakob skal nemlig etter planen også løpe 3000 m der det er forsøk på lørdag og finale på søndag. Inkludert finalen på 1500 m i morgen, så blir det, om alt går etter planen, fire løp på fire dager for Jakob.



Også Filip Ingebrigtsen er påmeldt lørdagens forsøk på 3000 m, så får vi se om han velger å stille til start der etter dagens ikke altfor positive opplevelse.



Full kontroll: Jakob Ingebrigtsen hadde i sitt forsøksheat på 1500 m full kontroll og sparte så mye krefter som mulig til finalen og resten av mesterskapet. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



Jakobs største konkurrent

I torsdagens fjerde og siste forsøksheat kom mannen som er både tittelforsvarer og antatt å være Jakob Ingebrigtsen sin allers største konkurrent i kampen om EM-gullet på 1500 m.



Polske Marcin Lewandowski har en egen evne til å prikke inn formen når det kommer til mesterskap. Det var også Lewandowski som slo Jakob Ingebrigtsen i Glasgow for to år siden i finalen på 1500 m i innendørs-EM.



Og også i sitt forsøksheat i årets EM så Lewandowski ut til å ha full kontroll. De første rundene lå han på 4. - 6. plass før han mot slutten gikk opp i tet og vant på 3.39,78. En vinnertid 11 hundredeler bedre enn Jakobs tid i dag - uten at det har så mye å si. For det er i finalen i morgen at det virkelig gjelder. Og den finalen starter kl. 21:35.





Tittelforsvarer: Fredag kveld får vi se om Marcin Lewandowski kan forsvare sin EM-tittel på 1500 m fra to år tilbake. (Foto Ian MacNicol/Getty Images)



