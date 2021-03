Årets EM i friidrett innendørs arrangeres i polske Torun, og fredag løp Hedda Hynne i det fjerde (av seks) forsøksheat på 800 m hvor de tre beste i hvert heat gikk videre til lørdagens semifinaler.



Hynne løp tidligere i vinter 800 m innendørs på 2:00,92. Dette var også pers innendørs for Hynne som i fjor satte en solid pers utendørs med tiden 1:58,10 og med det var nummer to i verden.



Det var dermed all mulig grunn til å tro at Hedda Hynne ville gå videre til både semifinale - og senere også finale - i dette innendørsmesterskapet. Men som kjent skal man ikke ta noe på forskudd.



Aldri helt med i tet

Ut fra start ble Hynne liggende på 4. plass i bane to. 400 m passeres på 1.04,20. Ut på 3. runde blir Hynne liggende enda en plass lengre bak; nest sist av heatets 6 løpere.



Når bjella ringer, og det er 200 m igjen, avanserer Hynne oppover i feltet, men kommer likevel aldri helt med i tetkampen.



Når det korte oppløpet på innendørsbanen starter, så ligger Hynne i tredje bane på en 3. plass og kjemper dermed om det som er siste kvalifiseringsplass til semifinalen. Men rett før mål kommer belgiske Vanessa Scaunet i bane 1 og kniper 3. plassen foran Hynne med to hundredeler. Henholdsvis 2.06,44 og 2.06,46,



Britiske Ellie Baker vinner heatet på 2.06,15 og fikk også med seg sveitsiske Lore Hoffmann, som løp på 2.06,44, til semifinalen.



Men Hedda Hynne, som på forhånd var en av medaljekandidatene, er utslått fra dette EM.



Nordiske løpere i semifinalen

Om det ikke blir norske utøvere i semifinalen, så blir det i alle fall to andre nordiske løpere der. Svenske Lovisa Lindh kvalifiserte seg ved å løpe inn til 2. plass på 2.05,78 i det første heatet, mens finske Sara Kuivisto sikret en plass da hun i 6. heat løp inn til 3. plass på 2.04,20.



Semifinalene på kvinnenes 800 m starter lørdag kl 19:00.



Hedda Hynne ligger på oppløpet på 3. plass i bane tre, og dermed også en plass i semifinalen, men denne kommer balgiske Scaunet innerst ved lista og kniper med to hundredeler. (Skjermdump fra streamingen til European Athletics)



Komplette resultater



Resultatlister øvrige heat på 800 m for kvinner



