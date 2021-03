Nylig løp Grønstad på 1.48,86 i et klubbstevne i Bærum Idrettspark og perset med det på 800 m innendørs. Dette var dessuten flere sekunder raskere enn hans egen pers utendørs på 800 m.



Men det skulle likevel holde hardt å komme inn blant de tre beste i forsøksheatet og sikre seg plass i semifinalen. På samme startstrek fantes blant annet så gode og erfarne løpere som den franske verdensmesteren Pierre-Ambroise Bosse, irske Mark English og nederlandske Thijmen Kupers.



Det var totalt syv løpere i heatet, og alle med bedre pers enn Grønstad. Holde noen løpere bak seg, få erfaring fra sitt første seniormesterskap, og eventuelt sette pers, burde derfor være gode målsetninger for Grønstad.



– Jeg gleder meg veldig. Kult å være med de store gutta og gi de litt kamp. Skal være offensiv og forsøke å være med. Jeg skal fokusere på arbeidsoppgaver, så får heller et eventuelt avansement til semifinalen komme som en konsekvens av det, sa Grønstad til NRK før start.



Unngikk sisteplassen

Ut fra start ble Grønstad liggende bakerst i feltet i bane to. Etter ca. 300 m forsøker han å komme seg oppover i feltet, men det viste seg å være krefter brukt uten annet resultat enn at han havnet bakerst igjen.



Derfra og inn blir han liggende bakerst, men knep seg foran tsjekkiske Tomas Vystrk med fire hundredeler helt på slutten. Tiden til Grønstad ble 1.52,44. I tillegg ble bosniske Abedin Mujezinovic diskvalifisert for obstruksjon.



Og Grønstad unngikk dermed sisteplassen.



– Brutalt, men moro å få prøve. Det ble mye slossing og jeg er ikke rutinert nok taktisk. Mistet flyten og ble fort stiv. Det viktigste jeg får med meg er erfaring med hvordan man skal løpe mesterskap mot så gode folk, sa den tidligere norske juniormesteren på 800 og 1500 m til NRK etter løpet.



Kramer lett videre til semifinale

Den halvnorske svensken Andreas Kramer kvalifiserte seg lett til semifinalen da han vant heat 5 på 1.47,55. Dette var også raskeste tid oppnådd i forsøksheatene på 800 m.



Semifinalene på 800 m for menn starter i morgen, lørdag, kl. 19:25.





Bakerste mann: Ut på siste runde ligger Tobias Grønstad (i blått) bakerst. (Skjermdump fra streamingen til European Athletics)



