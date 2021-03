Det skjer alltid noe når Ingebrigtsen-gutta løper. Mange vil huske 5000 m-forsøket i VM i Doha, der Jakob også hadde et steg eller to på innsida av sargen og lenge lå an til å bli diska. Til slutt første anken fram, og Jakob fikk lov til å løpe finalen.



Da han løp over mål i 1500 m-finalen i Polen i kveld, så kunne en nesten ane at Jakob ikke følte seg helt trygg på at gullet ville bli hans. Han var mer reservert i jubelen enn vanlig, og da han ble intervjua av NRK etter målgang, så tok han sjøl opp temaet.



– Som det sikkert er blitt kommentert av Jann Post og gjengen, så var jeg innforbi lista i svingen. Jeg følte at det var en gjeng med polakker som prøvde å hindre meg i å slippe løs ved å springe inn på meg. Jeg regner ikke med at det skal bli et problem, og det var deilig å komme først i mål, sa Jakob til NRK etter løpet.



Jakob fortalte også at han var veldig godt fornøyd med løpet og det som da så ut til å være en klar seier.



– Jeg er ikke så glad i revansj, men i dag er jeg ekstremt glad for å ta den tittelen som jeg mangla for to år siden.



Men i stedet ble det altså mannen som slo Jakob for år siden, polske Marcin Lewandowski, som står øverst på resultatlista også denne gangen. Lewandowski var den som prøvde å følge Jakob da Jakob tok teten. Men Jakob fikk etter hvert ei lita luke som Lewandowski ikke klarte å tette. I mål skilte det et halvt sekund, og Lewandowskis "vinnertid" ble 3.38,06. Tredje- og fjerdemann i mål var begge spanjoler. Jesus Gomez var i nærheten av Lewandowski med 3.38,47, mens det var ei større luke ned til Ignacio Fontes som tok bronsen med 3.39,66.



Både Jann Post og Vebjørn Rodal mente at Jakobs forseelse ikke var stor nok til å fortjene disking, men også tidligere i mesterskapet har det vært flere som er blitt diska for samme forseelse, sjøl om det har vært kroppskontakt med andre løpere som har forårsaket tråkket på feil side.



Jakob Ingebrigtsen var også involert i kraftig dytting like etter start. Den kom han seg greit ut av sjøl, men to andre løpere ble brakt ut av balanse og fikk en dårlig start på løpet.



Hva som nøyaktig skjedde i den andre svingen, er vanskelig å si ut fra TV-bildene. Mens Jakobs versjon er at han ble dytta innforbi streken av polske Rozmys, er nok den polske versjonen at Jakob prøvde å presse seg forbi på innsida sjøl om det ikke var plass til å komme forbi.



Uansett hva som egentlig skjedde, så burde en så god og etter hvert erfaren løper som Jakob Ingebrigtsen klare å unngå å havne i slike situasjoner. Han er så sterk at han kan legge inn litt sikkerhetsmargin.



På den andre siden så skjer ting så fort, og det er så trangt i slike innendørsfelt at en fort kan havne i situasjoner en på ingen måte har planlagt å havne i.



Rent fartsmessig var det ingen tvil om hvem det var som var den beste løperen i dag, men plasseringsmessig og taktisk har Jakob Ingebrigtsen fremdeles noe å lære av Marcin Lewandowski. Siden Norge har lagt inn anke på diskvalifiseringen, var Lewandowski litt forbeholden i gulljubelen sin. Han hadde heller ikke noe problem med å innrømme at han hadde blitt fraløpt:



– I løpet var Jakob definitivt bedre enn meg. Han vet at jeg foretrekker et saktere tempo, så han bestemte seg for å ta føringen og løpe veldig fort. Jeg prøvde å ta ham igjen, men jeg klarte det ikke. Det ville ikke vært en skam å tape for gutten som nesten har satt verdensrekord, men jeg fikk uansett gullet i dag, fortalte Lewandowski til NRK.



Under VM i Doha for to år siden var det nettopp den polske veteranen som snøt Jakob for medalje på 1500 meteren. Marcin tok bronse og Jakob fjerdeplass.



Per nå står de to kamphanene i hver sin ende av dagens resultatliste.





Under VM i Doha ble Marcin Lewandowski nummer tre og Jakob Ingebrigtsen nummer fire i 1500 m-finalen. (Foto: Bjørn Johannessen)



Finale 1500 m menn



Alle resultat



