Det ble ingen idéell oppladning verken for Jakob Ingebrigtsen eller Bjørnar Sandnes Lillefosse før kvalifiseringen på 3000 meter lørdag.

Jakob, som vant 1500 meter fredag kveld, ble først disket, og deretter gjeninnsatt som vinner etter at den norske protesten ble tatt til følge. Dette tok naturlig nok mye av oppmerksomheten til Sandneskaren.

For Bjørnar ble det en hektisk reise etter at han som hjemmeværende reserve ble satt inn etter at Filip trakk seg fra 3000 meter. Han kom til Polen fredag kveld, og etter tre timer i buss og koronatesting var han ikke i seng før langt på natt.

Flott løp av Narve Gilje Nordås

Først ut av våre løpere på 3000-meteren var Narve Gilje Nordår i første heat av tre. Oppgaven var å bli topp tre, eller klare en av de tre beste øvrige tidene. I kjent Sandnes-stil la han seg bakerst i feltet ut fra start, og der holdt han seg halve løpet før han avanserte et par plasser.jen virket det som om han slet med å følge.

Med 4 runder - 800 meter - igjen, dro britiske Jack Rowe opp farten, og det ble strekk i feltet. Da så det ut til at det kunne bli vanskelig for Narve, men med 400 meter igjen lå han fint posisjonert på 5. plass. Midtveis på sluttrunden avanserte han tilsynelatenede veldig lett på utsiden, og løp inn til 2. plass rett bak Mohammed Katir fra Spania - som vant heatet på 7:54.95, 8 hundredeler foran vår mann.

Det viste seg at farten i heatet gjorde at bare de tre første kvalifiserte seg til søndagens finale. Avslutningen var lovende med tanke på finalen med 2:25 på siste 1000 meter.





Bjørnar Sandnes Lillefosse slått ut

Bjørnar, som løp i det andre kvalifiseringsheatet, var egentlig aldri med i kampen om kvalifiseringsplassene, Han la seg bakerst fra start, men fra halvveis ble det luker forover i et heat som gikk raskere enn dagens to øvrige heat.

Alle de seks første fra dette heatet kvalifiserte seg til finalen med tider fra 7:46:46 til 7:48:06, fire av dem satte ny pers. I dette selskapet var det naturligvis ingen mulighet for Gularløperen, som løp på 8:02:00, fire minutter bak persen (7:58:01) han satte for fire uker siden.





Jakob Ingebrigtsen kontrollerte inn til finaleplass

I det tredje heatet var det åpenbart at Jakob ikke ønsket en reprise av gårsdagen med knuffing i starten. Han løp rett til tet og ble der de første to rundene før nederlandske Mike Foppen økte farten og fikk en ganske stor luke til de øvrige. Litt senere rykket også franske Jimmy Gressier fra hovedfeltet og ble liggende sammen med Foppen, 40-50 meter foran hovedfeltet på det meste.

Jakob virket komfortabel med å ligge i front av hovedfeltet på 3. plass, og først på de siste to rundene ble farten skrudd opp så mye at belgieren Isaac Kimeli og Jakob tok igjen og passerte Foppen på oppløpet. Jakob ble altså nummer tre i heatet, og gjorde bare akkurat det han trengte for å kvalifisere seg til finalen.



Alle resultat



