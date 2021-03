Det rapporteres om varme forhold med 28 grader i skyggen, og det er nok en grunn til at tidene ble relativt beskjedne. Mens Mo Farah var 3.35 bak persen sin, var David Nilsson bare 2.01 bak sin.

Mellom de to, på andreplass, kom Mo Farahs treningskamerat, Bashir Abdi fra Belgia, som med 1.03.11 var 4 sekunder bak Farah. David Nilsson tapte spurten om tredjeplassen for heimefavoritten Moumin Bouh. Begge to fikk samme tid, men Bouh ble dømt foran i mål.

– Jeg håper dette løpet øker sjansene mine til å komme med til OL. Jeg slo løpere som har løpt under 61 minutter på halvmaraton, fortalte David Nilsson til Sportnytt i SVT etter løpet.

To andre svenske eliteløpere var med. Mustafa Mohamed ble nummer 11 med 1.05.44 mens Napoleon Salomon endte på 14. lass med 1.06.33.

Djibouti International Half-Marathon hadde noe så uvant som tilskuere, og det skal ha vært i underkant av 10 000 på tribunene inne på stadion. I løpsfeltet var det atskilig glisnere. Bare 44 løpere fullførte, og over halvparten av dem løp under 1.10. Det ser ikke ut til å ha vært noen kvinneklasse i dette løpet.





David Nilsson fyller snart 34 år, men ser ut til å bli bare bedre og bedre. (Arkivfoto: Arne Dag Myking)



Resultat Djibouti International Half-Marathon

1 Farah, Sir Mo Mudane team 1.03.06 1.03.07 2. Abdi, Bashir Mudane team 1:03:10 1:03:11 3. Bouh, Moumin 1:04:04 1:04:06 4. Nilsson, David Nike 1:04:05 1:04:06 5. Dirieh, Jamal 1:04:21 1:04:22 6. Abdi Waiss, Mouhyadin 1:04:35 1:04:37 7. Hassan, Ibrahim 1:04:54 1:04:55 8. Chahdi, Hassan ADIDAS 1:05:11 1:05:13 9. Rayaleh, Hassan 1:05:27 1:05:29 10. Moussa Mohamed, Abdillahi 1:05:38 1:05:41 11. Mohamed, Mustafa 1:05:42 1:05:44 12. Ali, Mohamed Mudane 1:06:07 1:06:07 13. Arbeh, Idleh 1:06:16 1:06:17 14. Solomon, Napoleon ASICS 1:06:33 1:06:33 15. Rhoble, Abdi 1:06:52 1:06:53 16. Nurme, Tiidrek NIKE 1:07:07 1:07:09 17. Choquert, Benjamin Nancy 1:07:55 1:07:56 18. Zalewski, Krystian 1:08:01 1:08:02 19. Waiss, Kaourah 1:08:11 1:08:13 20. Carvalho, Florian ADIDAS 1:08:35 1:08:37



