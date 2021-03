Det er ikke noen hvem som helst som har undertegna brevet. Carolina Wikström og Charlotte Fougberg løp i fjor maraton på henholdsvis 2.26.42 og 2.28.55, og Hanna Lindholm var ikke stort dårligere med 2.28.59. Alle tre var godt under det internasjonale kravet på 2.29.30, men det hjelper ikke så lenge SOK har bestemt at det svenske kravet er 2.25.00.

Under Valencia Marathon i forfjor satte David Nilsson svensk rekord på 2.10.09, ei tid som han tangerte i samme løp et år seinere. I mellomtida hadde Mustafa Mohamed løpt enda litt fortere og forbedra den svenske rekorden til 2.10.03. Både Mohamed og Nilsson var dermed over minuttet under det internasjonale OL-kravet på 2.11.30, men samtidig et godt stykke bak det særsvenske kravet på 2.08.00.

I det åpne brevet argumenterer de fem blant annet med at mange tidligere medaljevinnere i OL ikke ville ha fått lov til å delta dersom deres nasjon hadde hatt like strengt krav som Sverige:

"Trean på det senaste OS-maratonloppet hade aldrig fått starta om han varit svensk. Så snäv är den blågula uttagningspolicyn. Varför måste vi springa mycket snabbare än alla andra i världen för att få delta? Hur ska vi inspirera ungdomar till utveckling om ingen kan drömma om OS? Det är några av de frågor som de fem löparna som har klarat den internationella kvalgränsen i maraton ställer till Sveriges olympiska kommitté.

2.08.00 är det minimumkrav som SOK ställer på manliga svenska maratonlöpare. Till senaste OS kvalade bronsmedaljören Galen Rupp, USA, in på 2.11. Hans landsman Jared Ward slutade sexa. Hans kvaltid? 2.13. Inte heller Uganda trodde på den hårda linjen. Deras Solomon Mutai hade gjort precis under 2.15. Han kom in som åttonde man – just det som SOK vill se."

På kvinnesida har kvalifiseringstider svakere enn 2.25.00 mange ganger gitt medalje eller topp åtte-plassering, som er det SOK forventer. I maratonløpet i siste VM var situasjonen denne:

"2.25.00 kräver SOK av oss svenskor som ett första steg i OS-kvalificeringen. Det klarade inte VM-tvåan, som dessutom var regerande världsmästare! Inte heller femman, trots att hon vann EM året före. VM-sexan fixade inte heller 2.25. Eller sjuan, åttan, nian, eller tian. Är Sverige unikt genom att inte vilja ha förebilder? Vi vill inspirera fler att utvecklas genom idrotten och sprida de olympiska värderingarna. Men var är respekten och strävan efter utveckling, för att citera SOK:s uppdrag?"

Det svenske løpenettstedet Springlfa har gjengitt brevet i sin helhet, og på sin Facebook-side gir de utøverne sin støtte:

"Spring står helt bakom de svenska långdistansstjärnorna Hanna Lindholm, Mustafa Mohamed, Charlotta Fougberg, David Nilsson och Carolina Wikströms öppna brev riktat till Svenska Olympiska Kommittén. Varför sätta så hårda krav på svenska maratonlöpare för att kunna nå OS? Varför skärpte SOK kraven sex månader efter att OS i Tokyo skulle arangerats enligt ursprungsplanen? SOK verkar arbeta mot hela den olympiska tanken och effektivt ta död på viljan att satsa och nå det finaste en friidrottare kan nå. Och det i en tid när svensk långdistanslöpning är på frammarsch på många fronter. Skäms SOK!!!!!!"

Også i kommentarfeltet får løperne stor støtte og SOK tilsvarende ramsalt kritikk. Som denne korte og fyndige:

"Sjukt provocerade av SOK! Hoppas dom är lika fyrkantiga när det kommer till herrlandslaget i fotboll! Där kommer det krävas ett under för att vara i närheten av topp 8:a!"

I en artikkel i Expressen forsvarer lederen i SOK, Peter Reinebo, de harde krava:

"Våra uttagningskriterier är på samma nivå för alla idrotter. Vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt i grenarna som ska kvala in under våren. Det är förhoppningsvis i alla fall ett maratonlopp kvar under våren. Vi hoppas att de får till bra resultat där så att vi får med maratonlöpare till Sapporo."

Det norske OL-kravet på maraton er identisk med det internasjonale. Foreløpig er Sondre Nordstad Moen den eneste som har klart det. At hele fem svensker har løpt under dette kravet, er nokså unikt, og slik sett ville det være rart – og ganske sikkert også demotiverende for både dem sjøl og andre som vurderer å satse – om ingen av dem fikk reise.





Både Mustafa Mohamed (til venstre) og David Nilsson løp i fjor under det internasjonale OL-kravet, som den svenske OL-komiteen har stramma inn med tre og et halvt minutt. Mannen i midten, BUL-løperen Weldu Negash Gebretsadik, har flere ganger vært under det internasjonale OL-kravet, men han løp ikke under 2.11.30 verken i fjor eller forfjor, og er så langt ikke kvalifisert til OL. (Foto: Heming Leira)