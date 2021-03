De fleste av oss ville nok resignert og trodd at perseepoken var forbi hvis vi hadde løpt over 80 maratonløp på rad uten å ha persen innen rekkevidde. På de åtte årene som er gått siden Yuki Kawauchi løp på 2.08.14 i 2013, har han fullført 81 maratonløp. Hans beste løp var 2.09.01, og på de 33 siste maratonløpa var han under 2.10 bare én gang.

Men så klinte han altså til i tidenes siste utgave av Lake Biwa Marathon. 33 år gammel kutta han 48 sekunder av persen og kryssa målstreken på 2.07.27. Noen mente at det kanskje skyldtes skoene og laga denne fotomontasjen:







Tynne eller tjukke sko – til tross for den fine framgangen var ikke Yuki Kawauchi i nærheten av seierspallen i Lake Biwa. Faktisk ble han "bare" nummer ti, og han var to og et halvt minutt bak vinneren, Kengo Suzuki som satte japansk rekord med 2.04.56.



Den tida oppnådde Suzuki etter ei svært så sugende avslutning. Et stort felt på hele 18 løpere var med i tetgruppa etter 20 km, og halvmaraton ble passert på 1.02.35. Ved 35 km var det bare tre løpere igjen i teten, og det var da Suziki gira opp og løp den neste 5 kilometeren på 14.39. Suzuki fortsatte å øke farten slik at de siste 5 kilometerne i løpet gikk unna på 14.26.

Dermed ble Suguru Osakas gamle rekord på 2.05.29 slått med over halvminuttet.

Det som imponerte mer enn rekordløpet til Suzuki, var likevel den enorme bredden i feltet. 15 mann løp under 2.08, 42 under 2.10 og hele 174 under 2.20. Alle de 15 første bortsett fra én satte pers, og han som ikke persa, var debutant. Blant de 50 første i mål var det 38 som persa, og 5 av de siste 12 var debutanter. Altså var det bare 7 av de 50 første som ikke løp fortere enn de hadde gjort før.

De fine forholdene med 7-10 grader og bare svak vind var nok en medvirkende årsak til de gode tidene. Lake Biwa Marathon er et av verdens eldste maratonløp, og det ble nå arrangert for 76. gang. Det skal også være siste gang det blir arrangert, og sjøl om det er vemodig, så fikk i alle fall løpet en verdig avslutning hva kvalitet angår.

Bare Kenya og Etiopia har flere løpere enn Japan som har klart ei maratontid under under 2.10. Ifølge letsrun.com ser oversikten over antall sub 2.10-løpere fra ulike land slik ut:



1 Kenya 478 2 Ethiopia 209 3 Japan 146 4 USA 27 5 Morocco 25 6 Spain 21 7 Eritrea 19 8 Great Britain 17 9 Italy 15 10 South Africa 15 11 France 12 12 Mexico 11 13 Tanzania 11 ... Norge 1 Danmark 1 Finland 0 Sverige 0



Resultat Lake Biwa Marathon

1. Kengo Suzuki (Fujitsu) 02:04:56 NR, CR 2. Hidekazu Hijikata (Honda) 02:06:26 PB 3. Kyohei Hosoya (Kurosaki Harima) 02:06:35 PB 4. Hiroto Inoue (Mitsubishi Juko) 02:06:47 PB 5. Yusuke Ogura (Yakult) 02:06:51 PB 6. Shuho Dairokuno (Asahi Kasei) 02:07:12 PB 7. Simon Kariuki (Kenya/Togami Denki) 02:07:18 PB 8. Masato Kikuchi (Konica Minolta) 02:07:20 PB 9. Kento Kikutani (Toyota Boshoku) 02:07:26 PB 10. Yuki Kawauchi (ANDSH) 02:07:27 PB 11. Kazuki Muramoto (Sumitomo Denko) 02:07:36 PB 12. Masaru Aoki (Kanebo) 02:07:40 PB 13. Tsubasa Ichiyama (Komori Corp.) 02:07:41 PB 14. Masaki Sakuda (JR Higashi Nihon) 02:07:42 debut 15. Atsumi Ashiwa (Honda) 02:07:54 debut 16. Yuta Shimoda (GMO) 02:08:00 17. Ryu Takaku (Yakult) 02:08:05 18. Ichitaka Yamashita (Mitsubishi Juko) 02:08:10 debut 19. Kenya Sonota (JR Higashi Nihon) 02:08:11 PB 20. Kenta Uchida (SID Group) 02:08:12 PB 21. Daisuke Doi (Kurosaki Harima) 02:08:13 debut 22. Kento Otsu (Toyota Kyushu) 02:08:15 PB 23. Daisuke Hosomori (YKK) 02:08:28 PB 24. Hiroto Fujimagari (Toyota Kyushu) 02:08:30 PB 25. Junichi Tsubouchi (Kurosaki Harima) 02:08:35 PB 26. Yuta Koyama (Toenec) 02:08:46 PB 27. Keisuke Hayashi (GMO) 02:08:52 PB 28. Kazuma Kubo (Nishitetsu) 02:08:53 PB 29. Yuki Matsumura (Honda) 02:09:01 PB 30. Takumi Kiyotani (Chugoku Denryoku) 02:09:13 PB 31. Madoka Tanihara (Osaka Police) 02:09:15 PB 32. Naoki Okamoto (Chugoku Denryoku) 02:09:25 33. Ser-Od Bat-Ochir (Mongolia/NTN) 02:09:26 34. Kei Katanishi (JR Higashi Nihon) 02:09:27 debut 35. Takuya Noguchi (Konica Minolta) 02:09:28 36. Shoya Okuno (Toyota Kyushu) 02:09:30 37. Yuki Takamiya (Yakult) 02:09:30 PB 38. Takahiro Nakamura (Kyocera Kagoshima) 02:09:40 PB 39. Taku Fujimoto (Toyota) 02:09:42 40. Takamitsu Hashimoto (Komori Corp.) 02:09:43 PB 41. Kyoya Tsujino (NTN) 02:09:48 PB 42. Hisanori Kitajima (Yasukawa Denki) 02:09:54 43. Keisuke Tanaka (Fujitsu) 02:10:07 PB 44. Yohei Suzuki (Aisan Kogyo) 02:10:11 PB 45. Shogo Kanezane (Chugoku Denryoku) 02:10:17 PB 46. Akira Tomiyasu (Raffine) 02:10:29 PB 47. Ryota Komori (NTN) 02:10:33 PB 48. Tomoyasu Matsui (Chugoku Denryoku) 02:10:43 PB 49. Yuki Nakamura (Sumitomo Denko) 02:10:47 PB 50. Tsubasa Hayakawa (Toyota) 02:10:49 PB