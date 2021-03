Da Kondis skrev om oppstarten den 1. mars i den siste utfordringen fra Einar Hagemann så var det 107 deltagere som hadde meldt seg på Hagemanns Høydemeterløp. Målet her er å samle høydemeter, i alt 49.600 meter i løpet av mars måned fordelt over dagsetapper fra 100 til 3100 meter med en etappe hver dag.

Etter den 12. dag i måneden er det nå 51 personer som fremdeles er med i registreringen av høydemeter i denne konkurransen. Vi må anta at mange deltakere fremdeles har mange av de råeste stigningene igjen, man kan nemlig velge hvilken høydemeterdistanse man kan ta hver dag.

Men siden det skal tas høyder opp til 3100 meter så innebærer det at man må ha 12 dager i mars der man tar 2000 høydemeter eller mer. Og for å sette det i perspektiv: Galdhøpiggen som er Norges høyeste fjelltopp er 2.469 meter høy. Så her er det å ta stigning som gjelder. Bor man i Bergen så kan man for eksempel gå opp og ned fra Ulriken 5 ganger i løpet av en dag for å få 3100-metersmerket i boks.

Og her skal det også kåres en vinner selv om det er flere enn 1 person som står igjen den 31. mars: da blir det i så fall utslagsløp 1. april der den som løper lengst på 24 timer er totalvinneren av Høydemetersløpet.

Denne uken så det forresten ut til at sjefen sjøl, Einar Hagemann, måtte gi seg i konkurransen. På torsdag la han ut et bilde av en ispose på låret sitt og en melding:

Da ser det ut til at løpet er over for min del. Ble 100 hm i dag. Jeg sklei litt på snøen. Prøvde meg på hekkeløp tror jeg. Hørte det skjedde noe/snappet i hofteleddsbøyeren selv om jeg hadde musikk på øra. Det hørtes ikke bra ut.

Under bildet ligger det 179 kommentarer, de fleste av dem med ønske om god bedring. Kondis vil bare få slutte seg til det ønsket.



Her ser vi et eksempel på hvordan en av deltakerne, Mona Nekkøy, har skaffet seg 214 høydemeter ved å ta en tur fra Bergen sentrum og opp på Melkeplassen nedenfor Løvstakken.



Her ser vi hvordan Rune Hystad har oppnådd 1001 høydemeter på en fjelltopp i nærheten av Grimstad.



Statusrapport fra Hagemanns Høydeløp etter den 12. mars.