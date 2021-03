Tor Knudsen er en av dem som benyttet anledningen til å gå VinterBirken QR 2021, og han syntes det var en positiv opplevelse som han gjerne gjør igjen:

– Jeg tror at QR Birken kan være noe for fremtiden også da tid/konkurransen er mindre viktig enn turen og mestringsfølelsen. Det er nok mer sannsynlig at jeg deltar på et slikt arrangement enn et vanlig renn i fremtiden.

Det var for to uker siden at bekreftelsen kom på at årets Birkebeinerrenn er avlyst for både topp og bredde av hensyn til myndighetenes smitteverntiltak. Det ikoniske turrennet fra Rena til Lillehammer skulle opprinnelig gått den 21. mars, men som en erstatning har arrangøren utvidet perioden for VinterBirken QR til å vare helt frem til og med den opprinnelige renndatoen.

I VinterBirken QR kan man gå løypen når det måtte passe. Det er her satt opp fem passeringspunkter med QR-koder i Birkebeinerløypa mellom Tingstadjordet på Rena og Birkebeineren Skistadion på Lillehammer.

I skrivende stund har 1170 skiløpere gjennomført den fulle distansen på 54 km, mens 30 skiløpere har gått den kortere på 15 km.

Tor Knudsen forteller at han egentlig var påmeldt Trippelen, der han har deltatt en gang tidligere, i 2019.

– Når Birken da automatisk lot QR Birken inngå i trippelen i år, samt at det kom påfyll av snø så kom plutselig motivasjonen for å delta.

– Jeg kom til Tingstajordet rundt 9 på lørdag og der var det mange andre i samme ærend. Med god Corona-avstand og mange hyggelig mennesker så var det bare å legge i vei.

Tor safet med å gå på fellesski siden det var nullføre, som det gjerne ikke er så lett velge festesmørning for.

– Turen var mye mer avslappet enn vanlig Birken, og QR-scanningene førte til regelmessig pause for å ta mat og drikke. På Kvarstad ble det pølse og energidrikk.

Været var veldig bra denne lørdagen og temperaturen lå mellom et par minus- og et par plussgrader. Det var lite vind og mye sol på fjellet, men en del tåke både på Rena og Lillehammer. Et par steder på fjellet var det sang, heiarop og flagg som alltid gir en ekstra piff.

– Jeg må innrømme at jeg var sliten, og det var mange vondter som dukket opp, men jeg nøt å komme meg i mål og å bli tatt imot av familien. 6.38 ble tiden, forteller Tor.

– Nå er det bare å krysse fingrene for at rittet og løpet blir noe av i år.

Alle som fullfører VinterBirken QR, Birkebeinerløpet og Birkebeinerrittet i løpet av kalenderåret 2021 blir Årets Birkebeiner.