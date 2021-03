Denne kvartetten gikk Pendlerrennløypa fra Gjøvik til Holmenkolllen (+ 15 km) i slutten av februar og er klar for enda lengre skitur til helga.(fra v.) Jan Kristian Haugnæss,Tor Kristian Eilertsen, Gro Siljan Hjukse og Rudi Kristiansen (Foto fra 4xbirken24's facebookside)

Sammen med Gro Siljan Hjukse, Tor Kristian Eilertsen, Rudi Kristiansen, Ole Petter Sætre og Odd Ivar Solvold har prosjektet far, Jan Kristian Haugnæss, bestemt seg for å prøve å gjennomføre de 216 kilometerne mellom Birkebeineren Skistadion og Thingstadjordet tur-retur to ganger med fokus på smittervern. De vil garantert ikke være de eneste som har Birken i fokus denne tredje helga i mars. VinterBirken QR har blitt en suksess, og det er ventet at mange av de tradisjonstro deltakerne vil ta turen på "riktig" dag.



Les også: QR Birken kan være noe for fremtiden

Start- vende- og målpunkt for helgas Birken-ekspedisjon. (Foto: Rolf Bakken)

- Vi drar til Lillehammer i hver vår bil og følger alle anbefalinger før, under og etter gjennomføringen, sier Jan Kristian som så mange andre mistet piffen da alt ble snudd på hodet 12. mars i fjor.

Ekstra blest med seks

Turen var i utgangspunktet tenkt som et solostunt og et 10-årsjubileum for hans egen deltakelse i Birkebeinerrennet. Slik gikk det ikke, og via bekjentskaper som ultraskiløperen har skaffet seg bl.a. gjennom deltakelse i Nordenskiöldsloppet og Pendlerrennet, blir det en litt annen ramme på prosjektet i år.

- Å gjennomføre helt alene ville være en ekstra dimensjon, men det at vi er flere vil skape mer blest og dermed forhåpentligvis innbringe mer penger til Ida Eides Minnefond, utdyper initiativtakeren to dager før starten går. Du kan være med å støtte innsamlingen gjennom 4xbirken24 ved å vippse valgfritt beløp til #587738.



Det er meldt stabile og fine værforhold med lite vind og kuldegrader. Mørket vil imidlertid falle på rett etter at gjengen legger av gårde oppover Sjøsæterlia fra Birkebeineren kl 18 fredag kveld, og hodelyktene må benyttes på hele den første halvdelen.

Plan om 20 timer

- Målet er først og fremst å gjennomføre i løpet av et døgn, men vi har lagt en plan om å være i mål i 14-tida lørdag, altså etter 20 timer, understreker den erfarne ultrautøveren på både ski og sykkel.

Flere i følget gjør det også enklere å få support underveis, i utgangspunktet ved vendepunktene hver femte time. Det er ingen av de seks som har gjennomført 24-timer på ski tidligere, så dette blir en skikkelig utfordring for samtlige. Selv om både Tor Kristian Eilertsen og Rudi Kristiansen i tillegg til Jan Kristian har deltatt i Nordenskiöldsloppet på 220 km, har det en snillere profil slik at løpstida er adskillig kortere.

Jan Kristian har møtt stor velvilje fra utstyrslevrandører, og via Racetracker kan alle supportere følge ultra-birkebeinerne på sin pendling over fjellene.



Dølfjellet skal forseres fire ganger, to ganger i mørket og to ganger i dagslys, forhåpentligvis under forhold som på bildet for 14 dager siden. (Foto: Rolf Bakken)

Næringsmessig og mentalt

- Det er jo den mentale biten og næringsginntaket som erfaringsmessig blir de store utfordringene. Den kritiske fasen vil nok bli når vi tar fatt på andre halvdel i grålysningen lørdag morgen, tenker Jan Kristian. - Vi skal holde sammen underveis, men er også enige om at de andre fortsetter hvis noen skulle få problemer å må gi seg underveis.



Omtale av fjorårets utsatte 4xbirken: Jan Kristian går Birken fire ganger på et døgn

Her kan du følge Jan Kristian og følget på Racetracker

4xbirken på Facebook



Kondis.no er på plass på Sjusjøen i helga og vil komme med tekst og bilder etter at 4xbirken24 er et avsluttet kapittel. (Foto: Rolf Bakken)



Kondis trenger din støtte

Takk for at du er medlem og slik bidrar til at Kondis kan fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene falt bort, og vil du gi oss et ekstrabidrag, vil vi være takknemlige for det.

​

Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957