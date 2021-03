Kondis førte i fjor lister over bestetider fra virtuelle løp som kom til etter at de fleste av de ordinære løpene som skulle ha gått ble avlyst. Siden denne situasjonen ser ut til å vedvare framover i uviss tid vil Kondis også i år følge opp med å lage slike lister for de samme distansene som de ordinære statistikkene omfatter, i.e. 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton. I fjor omfattet disse listene godt i overkant av 1100 resultater under gitte tider på hver distanse.

Disse listene kan av mange grunner, som at terminlister for virtuelle løp er mangelfulle og at resultatlister fra løpene helt og holdent er basert på egne registreringer og innrapporteringer ikke regnes som ordinær statistikk, men de bør likevel kunne gi et visst inntrykk av interessen for virtuelle løpskonkurranser og kanskje kunne motivere til deltagelse. Her kan det også legges til at Kondis nå har revidert reglene for utmerkelser for antall maraton- og halvmaratonløp slik at virtuelle løp også kan telle med.

Listene vil bli oppdatert så lenge det ikke åpnes opp for ordinære løp i større omfang og er tigjengelige fra denne siden hvor man også kan finne listene for i fjor: Lister over bestetider