Selv om Bergen har lave smittetall for tiden, er smitten stor i andre steder i landet. Heller ikke regjering og FHI kan love lettelser med det første, så valget var enten å avlyse eller skyve dato til senere.



Mai kunne vært et alternativ, men her må det tas hensyn til mulig Holmekollstafett, 17. mai-helg samt NM-stafetter. I tillegg kan korona-situasjonen i mai fort være den samme som nå. Derfor falt valget på september, 4 uker før lang-NM i Oslo.



Etter planen avsluttes Diamond League (Weltklasse) i Zurich torsdag i forkant, så det er håp om å få med de beste norske utøverne på startstreken.



Lokasjon og avtaler videreføres til de nye datoene og påmelding vil fortsatt være åpen.





Arrangørklubbene Gneist og Gular tok medaljer sist det ble arrangert terreng-NM i Hordaland (Osterøy 2018)



Tidligere storløper Atle Tellevik var speaker under NM 2018, han blir også å finne bak mikrofonen på Storetveitmarken. Om Bjarte Vik (t.v.) tar på seg piggsko og stiller i veteranklassen er litt usikkert, men uansett regner vi med at han er til stede som trener/lagleder for Osterøy IL



Arrangøren har vært på befaring i løypen som nå er snøfri og begynner så smått å bli grønn. Det blir en spennende løype i et åpent terreng. Selv om løypen virker relativt flat vil det bli en tøff rundløype på 1000 meter som løpes 2 ganger av samtlige minus herrer senior som har 3 runder.



