Toughest vil i 2021 bestå av hinderløp (Obstacle Course Races) i de svenske byene Malmø, Umeå og Stockholm i tillegg til i Holmenkollen i Oslo. Totalt fire løp.



Opprinnelig var planen at løpene i Malmø og Umeå skulle vært arrangert i mai, men på grunn av dagens korona-situasjon utsettes disse til høsten. Dette medfører at Toughest i Holmenkollen flyttes fra helga 4. - 5. september til 25. - 26. september for å få hinderkabalen til å gå opp for arrangøren.



Dermed blir alle årets fire Toughest-løp arrangert i september og oktober.



Løpene i Gøteborg og Älmhult må derimot avlyses i år.



Toughest har blitt arrangert i Holmenkollen seks ganger tidligere. Senest i 2019 med godt over 4000 deltakere. I fjor ble løpet avlyst pga smitterestriksjoner.



Årets datoer blir da:

Malmø: 4. - 5. september

Oslo: 25. - 26. september

Umeå: 2. - 3. oktober

Stockholm: 16. - 17. oktober



Deltakerne i Toughest avslutter med å løpe opp unnarennet i Holmenkollbakken. Det ble tatt mellomtid i bunnen av bakken slik at man fikk egen tid for motbakken. (Foto: Bjørn Johannessen)

