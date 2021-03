Under tittelen Fredrikstadkarusellen 2021 skal nå Bedriftsidretten i Østfold etablere en helt ny løpskarusell. Denne går på skogsveier ved Fredrikstad, nærmere bestemt med to løp i Fredrikstadmarka og to løp i Begbymarka. Totalt fire løp.



Løp 1 og 3 - Fredrikstadmarka

Start: Bjørneløypa (ved bjørnestatuen)

Dato: 20. mai og 26. august

Løyper: 5,6 km og 3,4 km



Løp 2 og 4 - Begbymarka

Start: Nordsiden av Begby IL klubbhus (Smaragdveien 7) mot grusbanen

Dato: 3. juni og 16. september

Løyper: 6,4 km og 3,2 km



Men arrangøren er også forberedt på at den kan bli endringer på kort varsel og kommer med følgende "koronainformasjon":

Vi overholder til enhver tid gjeldende retningslinjer og reglement i forhold til smittevern og alle bestemmelser gjøres i dialog med kommunen

Under selve løpsdagen vil det bli lagt til rette for at hver enkelt deltager skal føle seg trygg og at det ikke skal være smittefare

Tilpasninger av selve løpene vil kunne forekomme, enten i form av utsettelse eller virtuell løsning

