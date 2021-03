Casper la avgårde i tet fra start med Stian Wikdahl rett i hælene.

– Jeg tenkte flere ganger underveis at jeg ville gi meg. Det var utrolig tøft, men jeg holdt ut, sier Casper etter å ha kommet i mål på ny pers.

Christine løp hele løpet i ensom majestet, og kom inn på imponerende 19.58.

– Det som er enda mer imponerende var at hun fødte kun 10 uker tidligere, forteller Sol Hagen som er trener for gruppa.





Beste dame: Christine Berger kom i mål som beste dame, men hadde ikke tid til å vente på premieutdelingen. Hun måtte hjem og amme den nyfødte. (Foto: Sol Hagen)

Det var ingen premie til vinnerne. På Kondistreninga Trondheims arrangement var det kun uttrekkspremier og vinnersjansene var store. Her ble det delt ut løpebøker, Kondissokker, og retro Kondisluer.

– Vi hadde med deltakere fra 17 til 67 år. Noen var erfarne løpere, mens andre var ferske, og det er utrolig inspirerende å se hvordan hver enkelt av dem er med og bidrar til det gode miljøet vi har i gruppa, forteller Sol.

Flat løype og mange perser

Løypa som ble løpt startet på Grilstad Marina, gikk langs Ranheimsveien forbi Ranheim Stadion, hvor deltakerne løp en «snurunde» før de løp samme veien tilbake igjen.

– Jeg var litt skeptisk til at det enkelte steder var nokså glatt under gjennomløpingen kvelden i forveien. Det var en del smeltevann som frøs på da det ble kaldere om kvelden, men heldigvis var det mye mindre av dette på løpsdagen, så forholdene var gode, forteller Sol, og legger til at det var mange gode løpeprestasjoner denne kvelden.

– Flere av deltakerne klarte å ta ut det aller beste denne kvelden. Det ble pers på både Tone Nikolaisen Schultz og John O. Johansen som begge mente de hadde åpnet litt for hardt, men som klarte å holde det gående helt til mål, sier Sol.





Åpnet hardt: – Jeg må lære meg at jeg ikke klarer å henge på Jorid Sunnset, så dt ble litt tungt på slutten. Jeg ble derfor overrasket over at tiden ble så bra. Jeg har jo ikke løpt så mye i det siste. Det har blitt mest langrenn, sier en fornøyd Tone Nikolaisen Schultz (t.v) som forbedret persen sin med 28 sekunder til 22.04. Her fotografert sammen med Trine Pettersen (midten) og Lene Langsæter. (Foto: Renate Vist)





Perset: John O. Johansen klarte å øke på underveis slik at den siste kilometeren ble den raskeste. – Der fikk jeg igjen for alle intervalløktene med Kondistreninga, sa han fornøyd mens han gispet etter luft etter målgang. (Foto: Privat)

Flotte ambassadører for løpeglede

Mens deltakerne løp, var trenerne på Kondistreninga løypevakter og heiagjeng.

– Det var helt utrolig å se den supre innsatsen de la ned. Dette er jammen en gjeng flotte ambassadører for løpeglede, sier Sol.





Underveis: Brit Bergmann var kveldens eldste deltaker og hadde både barn og et barnebarn med på startstreken. Her i flott driv én kilometer ut i løpet. (Foto: Sol Hagen)





Underveis II: En knippe løpere underveis i løpet som flere av dem løp inn til pers denne kvelden. (Foto: Kjetil Sletten)



I mål: En sliten, men fornøyd gjeng etter fullført Kondisløp på Ranheim. (Foto: Sol Hagen)