Vår samarbeidspartner Lululemon driver nettbutikk hvor de selger praktiske treningsklær for blant annet yoga. De bidrar under Kondistreninga Vår 2021 med 50 gavekort på 200 kroner hver som vi deler ut til de 50 første som melder seg på en distanse under Kondisløpet Vår 2021 (gjelder ikke ved bruk av voucherkode). Er du rask med å melde deg på kan du gå i pluss med denne påmeldingen.

Her kan du lese mer om løpene og melde deg på.

Medlemmer av Kondis får 40 kroner i Kondisrabatt på distanser under 21 kilometer, mens det er 80 kroner i rabatt på halvmaraton og maraton. Dersom du ikke er medlem i Kondis kan du lese mer om våre tilbud og melde deg inn her. Deltakere i Kondisløpet får 100 kroner i rabatt på innmeldingsprisen om de oppgir rabattkoden 120 i forbindelse med innmeldingen.

Videre bidrar Lululemon med 10 gavekort på 1000 kroner hver som vi trekker blant deltakerne i vårens konkurranse. Vi har også fått fem par løpesko fra Saucony til bruk som uttrekkspremier. I tillegg bidrar Saucony med et par løpesko til hver av de ti vinnerne av de fem distansene.

De som er medlem i Kondis kan melde på med Team Kondis som lag. Gjør du det blir du med i trekningen av premier fra Team Kondis sin profilbutikk.

I tillegg vil vi gi bort flere flotte uttrekkspremier fra Kondisbutikken. Her kan en vinne både bøker, Kondissokker, T-skjorter og singletter.

Lykke til! Måtte den heldigste vinne!