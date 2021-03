Kondis er en ideell organisasjon som har som mål å spre treningsglede å få flest mulig mennesker til å være fysisk aktive. De økonomiske målsettingene er å gå i null eller levere et lite overskudd som kan investeres i utviklingen av organisasjonen. Alle overskudd skal gå tilbake til medlemmene i en eller annen form, og medlemskontingenten skal aldri holdes høyere enn den må være for at drifta skal gå rundt.

Våre hovedinntektskilder er medlemskontingent og annonseinntekter. Når myndighetene i fjor innførte forbud mot idrettsarrangementer, ble det svært uforutsigbart for mange arrangører som ikke visste verken om de fikk arrangere eller når. De kunne da ikke annonsere for arrangementene sine, noe som medførte store tap for oss i Kondis.

Når annonseinntektene svikter med over 900.000 kroner et år, blir det svært vanskelig å drive Kondis mot et overskudd. Myndighetene var tidlig ute og lovte kompensasjonsordninger for de som ble skadelidende av koronatiltakene de iverksatte. Problemet var imidlertid at Kondis falt utenfor alle disse ordningene. For å få av ordningen som skulle støtte næringslivet, måtte vi være et aksjeselskap eller en bedrift som var pliktig til å skatte av overskudd. Ideelle organisasjoner er ikke skattepliktige. Vi fikk derfor ikke noe fra denne ordningen. Vi søkte da støtte fra ordningen som var rettet mot idretten og ideelle organisasjoner, men ettersom våre tap var annonseinntekter, fikk vi ikke noe fra denne ordningen heller. Denne skulle ikke dekke tapte sponsor og annonseinntekter.

Vi foretok større innsparinger internt som å reforhandle avtalen om trykking av bladet, halverte kontor- og lagerarealet og på den måten også halverte husleia, og reduserte kostnadene på medlemservice. I tillegg gikk vi gjennom kostnadsbudsjettene og skar ned på alt som ikke var prekært nødvendig. Disse innsparingene sammen med over 130.000 kroner i pengegaver og videre en vekst i medlemsmassen på 462 medlemmer, gjorde at vi klarte oss gjennom det første året med koronapandemi.

Det er imidlertid lite som tyder på at året 2021 blir særlig mye bedre enn fjoråret. Vi ser oss derfor nødt til nok en gang å gå ut og be om støtte fra dere som liker det vi gjør. Alle bidrag hjelper! Vi har derfor opprettet en innsamlingskampanje på Spleis, som er en pengeinnsamlingstjeneste utviklet av Sparebank 1, og som er en trygg måte for slike kampanjer.

Dersom du ønsker å støtte oss økonomisk gjennom Spleis-kampanjen, kan du lese mer om kampanjen og donere en pengegave her.

Om du ikke er medlem og isteden ønsker å melde deg inn i Kondis for på den måten å bidra med din støtte, kan du lese mer om våre tilbud og melde deg inn her.