For første gang i Visma Ski Classics-historie går det to renn samme helg med Vålådalsrennet lørdag og Tåssåsen Criterium søndag. De to rennene på svensk grunn erstatter norske Birkebeinerrennet og finske Yles-Levi søndag.



DE BESTE KVINNER I VÅLÅDALSRENNET 20.03.2021: 1 LAG EBBA ANDERSSON 2:52:01.0( (+) 2 KOT EMILIE FLETEN 2:52:08.0 (+7.0) 3 RAM LINA KORSGREN 2:53:59.0 (+1:58.0) 4 KOT SILJE THEODORSEN 2:54:15.9 (+2:14.9) 5 DEX ROXANE LACROIX 2:54:40.1 (+2:39.1) 6 EDS KATEŘINA SMUTNÁ 2:55:04.5 (+3:03.5) 7 RAM IDA DAHL 2:57:42.4 (+5:41.4) 8 LAG ELIN MOHLIN 2:57:45.1 (+5:44.1) 9 PAR SOFIE ELEBRO 2:57:45.4 (+5:44.4) 10 RAM JENNY LARSSON 2:58:17.0 (+6:16.0)

