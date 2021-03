Lina Korsgren inn til sin femte Ski Classics-seier for sesongen. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)



På grunn av værforholdene med mye vind og snøvær ble starten utsatt i to timer på morgenen. Løypa ble også endret fra planlagte 64 km til 54 km fordelt på tre runder på. Været ble bedre under løpet, og løperne kunne fullføre løpet under solen.

Eide Pedersen utfordet Persson

I herreløpet vant Emil Persson for andre dag på rad. I massesurten tok Persson seieren to tiendeler foran Morten Eide Pedersen, Team Nordic Athlete. Johan Hoel, Team Nordic Athlete, var tredjemann halvannet sekund bak vinneren. Hele 30 mann kom i mål innen 25 sekunder.



Topp tre menn (fra v.): Morten Eide Pedersen, Emil Persson og Johan Hoel. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)

Lina Korsgren tilbake i tet





Kvinneløpet ble avgjort på de siste kilometerne da Lina Korsgren klarte å få en luke til Emilie Fleten, Team Koteng og tok sin femte seier for sesongen 21 sekunder foran Fleten. Ida Dahl, Team Ramudden, ble nummer tre ett minutt og 19 sekunder bak Korsgren, tett fulgt av Britta Johansson Norgren, Lager 157 Ski Team og Thea Krokan Murud, Team Kaffebryggeriet.

Topp tre kviner (fra v.): Emilie Fleten, Lina Korsgren og Ida Dahl. (Foto: Visma Ski Classics/Magnus Östh)

Trøyestatus

Stillingen før finalen i Årefjällsloppet på 100 km 27. mars 2021:

Lina Korsgren og Emil Persson beholdt ledelsen i kampen om å bli totalvinner i Visma Ski Classisc.

Tåssåsen Criterium 64 var det tredje arrangementet i Visma Nordic Trophy der også Lina Korsgren Emil Persson er i ledelsen.

Ida Dahl og Emil Persson beholdt ledelsen i ungdomskonkurransen.

Lina Korsgren og Emil Persson beholdt ledelsen i Sprint-konkurransen.

Lina Korsgren og Ermil Vokuev beholdt ledelsen i Climb-konkurransen, siden det ikke var noen stigepunkter i dagens løp.

Team Ramudden holder ledelsen i Team-konkurransen tett fulgt av Lager 157 Ski Team.

Visma Ski Classics' facebookside

Visma Ski Classics nettsider

Resultater Tåssåsen Criterium 64 21.03.2021: 10 beste kvinner RANK ATHLETE TEAM TIME 1 LINA KORSGREN TEAM RAMUDDEN 2:54:12.8 2 EMILIE FLETEN TEAM KOTENG 2:54:34.1 3 IDA DAHLY TEAM RAMUDDEN 2:55:32.0 4 BRITTA JOHANSSON NORGREN LAGER 157 SKI TEAM 2:55:34.0 5 THEA KROKAN MURUDY TEAM KAFFEBRYGGERIET 2:55:41.0 6 ROXANE LACROIX TEAM DÉCATHLON EXPÉRIENCE 2:56:13.2 7 EMMA RIBOMY TEAM RAGDE EIENDOM 2:56:21.0 8 ANASTASIA RYGALINAY RUSSIAN WINTER TEAM 2:56:21.5 9 SOFIE ELEBRO TEAM PARKETTPARTNER SJUSJØEN 2:56:33.2 10 ELIN MOHLIN LAGER 157 SKI TEAM 2:57:11.8 20 beste menn: 1 EMIL PERSSONY LAGER 157 SKI TEAM 2:39:02.2 2 MORTEN EIDE PEDERSEN TEAM NORDIC ATHLETE 2:39:02.4 3 JOHAN HOELY TEAM NORDIC ATHLETE 2:39:03.7 4 OSKAR KARDIN TEAM RAGDE EIENDOM 2:39:03.9 5 TORD ASLE GJERDALEN TEAM XPND FUEL OF NORWAY 2:39:05.0 6 ARI LUUSUA VLTAVA FUND SKI TEAM 2:39:06.1 7 KASPER STADAAS 2:39:06.3 8 MAXIM VYLEGZANIN RUSSIAN WINTER TEAM 2:39:06.6 9 MARCUS JOHANSSON LAGER 157 SKI TEAM 2:39:06.7 10 JOHANNES EKLÖFY TEAM RAMUDDEN 2:39:06.9 11 GABRIEL HÖJLINDY TEAM ENGCON 2:39:07.5 12 VETLE THYLI TEAM KAFFEBRYGGERIET 2:39:08.9 13 ALEXIS JEANNEROD TEAM DÉCATHLON EXPÉRIENCE 2:39:09.2 14 ØYVIND MOEN FJELD LAGER 157 SKI TEAM 2:39:11.8 15 RUNAR SKAUG MATHISEN TEAM PARKETTPARTNER SJUSJØEN 2:39:12.0 16 ANDREAS NYGAARD TEAM RAGDE EIENDOM 2:39:15.5 17 ALEXEY SHEMIAKIN RUSSIAN WINTER TEAM 2:39:16.8 18 KARSTEIN JOHAUG TEAM RAGDE EIENDOM 2:39:17.0 19 SIMEN ENGEBRETSEN NORDLI TEAM PARKETTPARTNER SJUSJØEN 2:39:17.1 20 JOAR THELE TEAM RAGDE EIENDOM 2:39:18.1

ALLE RESULTATER