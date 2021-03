Etter at det nå er avklart at det ikke blir innstramminger i de nasjonale smitteverntiltakene så går årets første løp i Springkarusellen den 23. mars. Det har vært usikkert om Bergen Kommune kom til å stramme inn på restriksjonene i forbindelse med koronapandemien siden det er en mer alvorlig smittesituasjon i en del nabokommuner, men det er ikke innført noen tiltak som forhindrer å arrangere Springkarusellen. Arrangøren har fått bekreftet fra kommunen at løpet er innenfor de nasjonale smittevernregler.

Den eneste restriksjonen er at Askøy og Øygarden kommuner har innført strengere tiltak ifm. smitteutbrudd. Arrangøren vil på bakgrunn av dette fraråde dem som bor i en av disse kommunene fra å delta på Springkarusellen førstkommende tirsdag.

Dermed er det klart for oppstart i årets Springkarusell med i alt 10 løp gjennom året i traseen rundt Tveitevannet. Det opprinnelige åpningsløpet den 9. mars er flyttet til 6. april på grunn av Covid-19-situasjonen.

Du kan velge om du vil gå, jogge eller løpe. Her kan alle være med, uansett form.

Endring av løypen

Vær oppmerksom på at det i år er endringer i løpstraseen. Nytt av året er også at løypen er kontrollmålt og godkjent av Kondis.

Start er på nordsiden av Tveitevannet. Mål er på østsiden, nedenfor Slettebakken skole, hvor sekretariatet blir plassert. Du skal ikke lenger starte fra Slettebakken skole, nå går løpet hele veien langs Tveitevannet med litt under 3 runder for 5 kilometer.

Alle som fullfører minst 5 løp får deltagermedaljer. Barn som deltar, får deltagermedalje etter hvert løp.

Fleksistart starter fra 18:30 og fellesstart kl. 19:00. Fellesstarten gjelder 5 km. Møt opp i rikelig tid i forveien. Startnummer hentes i sekretariatet i forkant av løpet.

Årets løpsdatoer er:

23. mars

06. april

27. april

11. mai

8. juni

22. juni

17. august

07. september

21. september

12. oktober

Løypetrase:

Her er fra et av løpene i fjor sommer da temperaturen var behagelig sommervarm. (Foto: Arne Dag Myking) Her er fra et av løpene i fjor sommer da temperaturen var behagelig sommervarm. (Foto: Arne Dag Myking)

