KM sprintstafetter for Hedmark på Varden lørdag

Hernes IL og Strandbygda IL har samarbeidet om mange skiarrangementer på snøsikre Varden Skistadion de siste årene. (Foto fra KM's facebookside)



Klasse 8-10 år hadde mix-stafett med tre løpere og en etappe hver på ca. 800 m. 11-12 åringene hadde sprintstafett med to løpere og to etapper hver med samme lengde. Yngste KM-klasser med 13- og 14 åringer hadde samme Klasse J/G 15/16 år og K jr to løpere med tre etapper hver på ca. 970 m., M junior hadde to løpere som måtte ut i tre etapper hver på ca. 1150 m. Pga. de nasjonale smittevernreglene måtte seniorklassene utgå. Arrangementet var delt inn i tre kohorter med første start kl 0930, mens de eldste slapp til kl 1515.



Dessverre var det påmeldte løpere som ikke kunne fikk anledning til delta pga. de var satt i karantene eller at kommuneoverlegen hadde gitt begrensinger i forhold til deltakelse.

De deltok 78 lag i sprintstafettene og 32 lag i miks-stafetten for de yngste slik at det var over 250 løpere som fikk en actionfylt skidag med mange morsomme dueller med kamp om de beste plasseringene helt til målstreken på siste etappe i de fleste klasser.

Vertsklubbene stakk av med KM-titlene i begge juniorklassene da Strandbygda-duoen Carina Sveen og Aurora Gaarder Strand ledet fra start til mål i KJ, mens Hernes-tvillingene Eirik og Even Linderud sikret seg en klar seier på hjemmebane i MJ.





Strandbygda IL på topp i KJ foran Vang Skiløperforenig og Hamar Skiklubb. (Foto fra KM's facebookside)



De beste i KM Sprintstafett 20.03.2021:



J 11-12

1 Moelven IL lag 2 13:20,0

1 Alma Strand

2 Lisa Krogvig Bjørnstad

2 Moelven IL lag 1 13:31,8

1 Ea Olava Robstad

2 Karoline Bogsti

3 Strandbygda IL lag 2 13:39,1

3 Vilde Marie Tjugum Platek

4 Sanna Lilleøkseth Kalbakken



G 11-12

1 Moelven IL lag 2 11:47,5

1 Erlend Robstad

2 Linus Holum-Jakobsen

2 Hamar SK lag 2 11:50,6

1 Emil Haave Norderhaug

2 Lars Holten Raknerud

3 Hernes IL lag 2 11:57,4

1 Sverre Groven Johansen

2 Jakob Berget Storsveen





J 13-14

1 Ottestad IL lag 1 10:59,5

1 Kaja Aarskog Bjerke

2 Charlotte Malonæs-Skjæret

2 Vang Skiløperforening lag 1 11:10,8

1 Christiane Hermansen

2 Eli Anne Skramstad

3 Magnor UL lag 2 11:28,0

1 Hedda Resellhagen Bergersen

2 Sanne Fossmellem Finsrud





G 13-14

1 Hamar SK lag 1 10:17,1

1 Sturla Dahl Bøhleng

2 Emil Kolloen

2 Strandbygda IL lag 1 10:35,8

1 Emil Stabekk Klingen

2 Peder Hagen 02:48,9

3 Strandbygda IL lag 2 10:43,1

1 Hedda Faraasen Alme

2 Einar Johansen



J 15-16

1 Tynset IF lag 1 18:26,1

1 Guro Schjølberg

2 Mari Vang

2 Moelven IL lag 1 18:44,2

1 Inger Grini

2 Eir Elise Røstelien Gangås

3 Hamar SK lag 1 20:19,9

1 Tuva Othilie Jensrud

2 Emma Linholt



G 15-16

1 Hamar SK lag 1 15:36,6

1 Henrik Kvarstad

2 Jonathan Hemb Fjeldstad

2 Vang Skiløperforening lag 1 16:10,1

1 Andreas Hermansen

2 Jonas Lidahl Lillejordet

3 Trysilgutten IL lag 1 16:48,8

1 Sigurd Røberg

2 Kristian Moen Bonden



K junior

1 Strandbygda IL lag 1 17:02,2

1 Carina Sveen

2 Aurora Gaarder Strand

2 Vang Skiløperforening lag 1 17:30,7

1 Dina Lidahl Lillejordet

2 Mathilde Skoglund Østvold

3 Hamar SK lag 1 17:48,0

1 Emma Bangstad Bergersen

2 Emma Mallaug

M junior

1 Hernes IL lag 1 16:17,1

1 Eirik Linderud

2 Even Linderud

2 Hamar SK lag 1 16:39,6

1 Peter Oliver Nergaard

2 Magnus Martinsen Stensby

3 Hamar SK lag 2 16:58,0

1 Martin Stramrud

2 Jørgen Kvarstad

