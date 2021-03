På en måte er det en sirkel som sluttes, når Eliud Kipchoge løper 42 km i Hamburgs gater søndag 11. april. For det var nettopp i Hamburg han debuterte som maratonløper, i 2013. Det endte med seier på pene 2.05.30. Etter det har Kipchoge vært verdens klart beste maratonløper. To – av mange – høydepunkt var da han ble olympisk mester i Rio og satte verdensrekord med 2.01.39 i Berlin 2018.

Noen verdensrekord blir det neppe i Hamburg nå da løypa ikke er regna for å være like rask som den i Berlin. Det er også litt usikkerhet omkring formen til Eliud Kipchoge etter at han hadde sitt første ikke helt vellykkede maratonløp i Londons gater i fjor høst. Kipchoge er blitt 36 år, og det er på ingen måte gitt at en som har konkurrert på det høyeste nivået siden 2003 fremdeles skal være på topp. Men verdensrekordholderen har tro på å få til etgodt løp i Hamburgs gater:

– Mitt hovedmål er å løpe et vakkert løp i Hamburg. Vi er i en situasjon der mange av oss har vært langt nede, men jeg føler at vi nå er ved overgangen til ei lysere framtid, fortalte maratonkongen til NN Running Team som er med og arrangerer løpet i Hamburg, og som Kipchoge er en del av. I oppkjøringa til maratonløpet har han igjen kunnet trene med gruppa si, og Kipchoge ønsker ikke å la seg stoppe av verken pandemien eller andre hindringer:

– Vi må alle vite at pandemien er bare en av livets utfordringer. Maratonløping er som livet sjøl – det er med- og motgang for hver kilometer. Hver mile er en utfordring. Vi må alle være forberedt på at utfordringene kommer, men fremfor alt møte dem med glede og omfavne dem.

Hamburg Marathon skulle egentlig gått som massearrangement 19. april, men det er utsatt til 12. september. I stedet blir det altså et eliteløp med inntil 100 inviterte løpere 11. april. Det vil gå i ei flat rundløype over 10,5 km og gi løpere som jakter på OL-kravet en mulighet.

Noen fullstendig startliste ser ikke ut til å foreligge, men på kvinnesida er Turinesh Dibaba det store navnet. I likhet med Eliud Kipchoge har hun i nærmere 20 år hatt en strålende karriere som både bane- og maratonløper. Maratonpersen satte hun i London i 2017 med 2.17.56.

– Jeg gleder meg til løpet i Hamburg. Det vil bli min første konkurranse etter at Allon ble født i fjor. Det er et viktig løp for meg, og jeg ønsker å finne ut hva jeg vil klare i en konkurransesituasjon, uttalte Dibaba til Athletics Illustrated da det ble klart at hun skulle stille.





Tirunesh Dibaba ble nummer tre med 2.20.35 da hun debuterte på maraton i London i 2013. (Foto: London Marathon)





Det internasjonale OL-kravet er på 2.29.30 for kvinner og 2.11.30 for menn, men noen land, som Sverige, har strammet inn disse. Siste frist for å kvalifisere seg til OL er 31. mai.

Britene vil ha sitt eget uttaksløp til maratonløpet i OL i London nå førstkommende fredag. Etiopia vil på sin side ha OL-uttaksløp i Zürich 2. mai. Det vil imidlertid ikke være en hel maraton, men et gateløp på 35 km.





Vil det bli ny suksess i Hamburg for Eliud Kipchoge, sju år etter maratondebuten hans i samme by? (Foto: NN Running Team)