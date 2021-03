Det var i alt 32 løpere som benyttet anledningen til å løpe konkurranse sammen med andre da Springkarusellen kjørte i gang sesongen med det første av i alt 10 løp rundt Tveitevannet. I disse pandemitider er det på ingen måte selvsagt at terminfestede løp faktisk blir arrangert, men Bedriftsidretten Vestland klarte altså å få gjennomført et løp som passerte i forhold til de restriksjonene som nå er innført på grunn av pandemien.

Det var en del vind i den flate løypen rundt vannet, like fullt klarte beste herre Espen Roll Karlsen å løpe inn på 16:05. Både Thomas Schjøtt Hannevig og Knut Saksvik mått tidlig slippe ryggen hans, men de to holdt sammen til mål, der det kun skilte to sekunder.

Nytt av året er at Springkarusellen tilbyr en kontrollmålt 5 km-løype som er ganske rask. Tidligere har denne karusellen tilbudt et valg mellom å løpe en eller to runder rundt vannet, men en rask 5 km kan nok friste flere til å teste løpsformen mot statistikken på distansen. Løperne slipper nå også den bratte stigningen opp til Slettebakken skole.

Det var løpere i alle aldersklasser i dette første løpet, både unge og gamle deltakere prøvde seg her. En klasseseier er dermed ikke så langt unna for de fleste.

For Espen Roll Karlsen var det sesongens første løp:

– Det er jo gøy å finne ut hvor man ligger. Jeg hadde håpet å komme ned mot pers men det var for mye vind på den ene langsiden.

– Jeg har gatepers på 15:23, men i dag er 16:05 godkjent, sier Espen som understreker at man nå må ta med seg de løpene man får.

Eva-Marie Østbye og Hilde Kristine Hvidevold var de to raskeste kvinnene i 5 km-løypen, begge løper for Sweco BIL. (Foto: Arne Dag Myking)

Resultatliste 5 km kvinner

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9 Hilde Kristine Hvidevold Sweco BIL Kvinner 35 - 39 år 26:39 2 7 Eva-Marie Østbye Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 27:31 3 22 Siw Elin Rygh FYLLINGSDALEN Kvinner 50 - 54 år 29:08 4 5 Helene Virkesdal Jonsterhaug Sweco BIL Kvinner 25 - 29 år 30:27 5 6 Eva Platou Holsen NESTTUN Kvinner 50 - 54 år 31:01 6 14 Ingeborg Gjengstø BERGEN Kvinner 25 - 29 år 31:27 7 27 Siri Trosvik BERGEN Kvinner 35 - 39 år 32:20 8 163 Jane Rivera PARADIS Kvinner 50 - 54 år 39:40

Resultatliste 5 km menn

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 157 Espen Roll Karlsen Gneist Herrer 30 - 34 år 16:05 2 159 Thomas Schjøtt Hannevig BERGEN Herrer 25 - 29 år 17:15 3 158 Knut Saksvik RÅDAL Herrer 30 - 34 år 17:17 4 162 Stian Andersen BFG Bergen Løpeklubb Herrer 30 - 34 år 17:23 5 164 Dominic Rivera PARADIS Herrer 35 - 39 år 17:54 6 153 Noah Spjeld Martinsen Gneist Herrer 15 - 19 år 17:58 7 25 Andrew Dunn Multiconsult BIL Herrer 30 - 34 år 18:42 0 156 Didrik Stuhaug Hatlelid Gneist Gutter 0 - 14 år 19:05 8 16 Ole Morten Kårbø BERGEN Herrer 40 - 44 år 22:35 9 4 Johannes Lunde Bækkalokke Herrer 75 - 79 år 22:49 10 161 Marian Kopecky ABB Bergen BIL Herrer 35 - 39 år 22:52 11 21 Roald Guldbrandsøy Statens Vegvesen Herrer 70 - 74 år 24:22 12 15 Tobias Boye Bub-Bergen Herrer 20 - 24 år 24:54 13 11 Jan Kårbø DNB Herrer 60 - 64 år 25:51 14 155 Frode Eikeland IL- Fri Herrer 65 - 69 år 27:12 15 24 Asbjørn Kvernrød Bækkalokket Herrer 75 - 79 år 27:59 16 19 Rune Løvås PARADIS Herrer 45 - 49 år 31:26 17 26 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Herrer 35 - 39 år 33:42 18 12 Arthur Lillefosse SAS Klubben Herrer 75 - 79 år 33:47



Resultater 1 runde rundt Tveitevannet

Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 Bjarte Boye Bub-Bergen Herrer 55 - 59 år 08:41 3 Siv Hansen Eidsvåg IL Kvinner 50 - 54 år 18:10

Resultater 2 runder rundt Tveitevannet

Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 2 Henrik Berland Sweco BIL Herrer 25 - 29 år 24:00 23 Filip Boga Bjørsvik Gneist Gutter 0 - 14 år 26:46 160 Arvid Bjørsvik BERGEN Herrer 75 - 79 år 27:02

Se en video fra løpet:

