St Olavsloppet har årlig siden 1988 blitt arrangert 32 ganger. Stafetten har hele 51 etapper fordelt på fire dager langs St Olavleden mellom Östersund och Trondheim. Stafetten bytter retning annethvert år, i år skulle starten vært i ôstersund 30. juni med målgang i Trondheim 3. juli.

I fjor måtte stafetten avlyse for første gang, og nå er det klart at løpet må avlyses for annet år på rad - til stor skuffelse for mange tusen deltakere.

Løpet har fått sitt navn efter kong Olav Haraldsson som regjerte mellom 1015-1030. Olav falt i slaget vid Stiklestad den 29 juli 1030. Året etter ble han erklært som helgen - Olav den hellige - og senere har han til og med fått en fantastisk løpsstafett oppkalt etter seg.



Byåsen inn til seier sammenlagt i kvinneklassen 2019 i Østersund. (Foto: Arne Brunes)



Jubileumsfilmen om St Olavsloppet, laget i forbindelse med 25-årsjubileet i 2012:



PRESSEMELDINGEN:

St Olavsloppet 30/6–3/7 2021 ställs in – men virtuella St Olavsloppet fortsätter!

Det är med tungt hjärta som styrelsen för St Olavsloppet i Sverige och Norge tvingas meddela att St Olavsloppet 2021 ställs in.

– Vi har vänt och vridit på alla parametrar för att se om det är möjligt att genomföra St Olavsloppet 2021. Tyvärr har vi kommit fram till att rådande pandemi omöjliggör

detta, säger tävlingsledaren Peter Bring.

Beslutet grundas vidare i de rekommendationer som finns och beräknas finnas kvarnär löpstafetten skulle ha ägt rum.

– Det moraliskt och mest ansvarsfulla är att faktiskt ställa in utifrån rådande pandemi,säger Peter Bring.

I en sådan svår situation som vi alla nu sitter i är det viktigt att hjälpas åt så allting blir bättre och så småningom återgår till det ”normala”



St Olavsloppet, som hade premiär 1988, är Sveriges största flerdagarsstafett i Iöpning och lockar varje år tusentals deltagare i alla åldrar. För att förhindra

smittspridningen och bidra till en bättre hälsa hos alla involverade har man beslutat att – precis som i fjol – ställa in loppet som i år skulle gått av stapeln 30/6–3/7.



Att motionera är dock fortfarande lika viktigt både för den fysiska och psykiska hälsan. Därför är arrangörens ambition att Jämtkraft Mini-Olav – loppet för alla barn

med spring i benen – kommer att arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Dessutom bjuder man in till den andra upplagan av det virtuella

St Olavsloppet.



– Vi kan som bekant inte springa tillsammans längs vägarna i år, men genom en ”hemma hos-variant” av loppet så peppar och hejar vi på varandra digitalt, säger

Peter Bring.

Alla springer när och var man vill på egen hand eller i mindre grupper, men aldrig ensam – virtuella St Olavsloppet genomför vi tillsammans!

Hemma hos-varianten av loppet startar den 30/6 och har målgång den 3/7.

Arrangörens ambition är att återigen kunna erbjuda en fysisk löpstafett 2022.



Ny seier sammenlagt for Namdal løpeklubb i 2019. (Foto: Arne Brunes)