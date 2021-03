Nei, dette er ingen aprilsnarr på forskudd!

I disse Covid19-tider blir det tatt initiativ til mange ulike virtuelle løp og renn, så for den som kjenner på konkurransesuget kan det være god trøst i disse arrangementene. Med få ordinære konkurranser i sikte kan det også være anledningen man kanskje kan benytte til å prøve noe nytt, noe ekstremt. Nedenfor er noen forslag:

01. april Home Away Ultra

Arrangør er Fulvio Øksendal, leder for Bérghem Ultraløperklubb, de som arrangerer ultraløp som ingen klarer å fullføre. Denne gangen vil alle deltagere fullføre, det er ingen minste distanse. Det er derimot snakk om å løpe lengst mulig på 24-timer, lengst mulig hjemmefra i luftlinje!

Les mer om løpet her: Home Away Ultra på facebook







01. april Hagemanns høydemeterløp, finale 24-timers

Dette er ikke et åpent løp, men like fullt et spennende 24-timersløp. I hele mars har det pågått et høydemeterløp der deltagerne skulle løpe 100, 200, 300 osv til 3100 høydemeter - 31 ulike distanser på 31 dager. 10-15 løpere ser ut til å klare alle dagene, og for å skille mellom dem skal det løpes i 24-timer (ikke høydemeterkrav her) fra 1. april klokken 12.

Løpende status på Hagemanns eventer

Hagemanns høydemeterløp på facebook







24. april Hagemanns 24-timersløp

Einar Hagemann har stadig nye løp på gang, og 24. april er det klart for et virtuelt 24-timersløp. Det er mange ultraløpere som har meldt sin interesse, men det har også mange mosjonister gjort. Timesløp er helt ufarlig, og du løper så langt/lenge du orker/gidder, og det er ingen korteste distanse som må fullføres. Du løper hvor du vil, men det mest praktiske er å finne en passe lang runde som gjør at du regelmessig kommer innom din egen mat- og drikkestasjon.

Les mer om løpet her: Hagemanns 24-timersløp på facebook

Løpende status vil komme på Hagemanns eventer



24. april Hagemanns 24-timersritt

Denne gangen blir det ikke bare løping: Einar Hagemann arrangr også et 24-timers sykkelritt, også her uten noen minste distanse som må fullføres. Du kan sykle på racer, terrengsykkel, hybrid, fatbike, trehjulsykkel og rulle med rullestol, men det er ikke lov med el-sykkel og alle sykkeløkter må være ute.

Les mer om rittet her:Hagemanns 24-timersritt på facebook

Løpende status vil komme på Hagemanns eventer