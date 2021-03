I motsetning til et par svenske karer, David Nilsson og Mustafa Mohamed, som begge har løpt fortere enn Thijs Nijhuis, er danske Nijhuis allerede uttatt til OL. Dermed kan han prøve å legge opp et så optimalt treningsopplegg som mulig fram mot maratonløpet i Sapporo.

Thijs Nijhuis har tidligere trent i Kenya sammen med Sondre Nordstad Moen, som også har OL-billetten klar, men denne gangen var Nijhuis i Kenya sammen med et par andre danske og en nederlandsk løper. Nijhuis er for øvrig sjøl født i Nederland – i september 1992. For å være på den sikre siden med tanke på koronaspredning, valgte den dansk-nederlandske gjengen å trene for seg sjøl i stedet for å bli med en av de mange kenyanske gruppene.

Og det ble trent solid, til tross for et lite avbrekk på grunn av mageproblemer:

– En slik treningsleir er nødvendig for fortsatt å kunne være på toppnivå, og været var som vi håpet på med varme og solskinn, forteller Thijs Nijhuis i et intervju med Viborg Stifts Folkeblad.

– Det høyeste antall kilometere som jeg løp på ei uke, var 200, men dessverre fikk jeg også en matforgiftning som gjorde at jeg måtte ta en fridag, og jeg kunne først trene optimalt etter fire dager. Men alt i alt har det gått fint, og siden jeg først skal toppe formen til OL, har det viktigste vært å bygge videre på formen og ikke gjøre noe forhastet med treningen, utdyper han.

Etter det fire ukene i Kenya dro Thijs Nijhuis til Dresden der han løp halvmaraton i samme felt som Sondre Nordstad Moen. Mens Sondre ble nummer 5 med 1.01.42, løp Nijhuis inn til 18. plass med 1.03.44. I og med at Sondre har over 5 minutter bedre pers på maraton, er det som forventa at det skiller minst 2 minutter mellom dem på halvmaraton.

Videre har Thijs Nijhuis planer om å være fartsholder for damene under Hamburg Marathon der blant andre Tirunesh Dibaba skal være med i feltet.

– Jeg er blitt tilbudt å være hare for kvinnene og skal løpe 32,5 km i en fart som gir en sluttid på 2.21. Det er 20 sekunder svakere per kilometer enn mitt eget maratontempo, sier Nijhuis til Viborg Stifts Folkeblad.

For han blir drajobben i Hamburg en av flere lange treningsturer fram mot det som forhåpentligvis fører til toppform når herrenes OL-løp går 9. august. Sist Thijs Nijhuis løp maraton for Danmark i et internasjonalt mesterskap, i VM i Doha i 2019, ble han nummer 31. Meget mulig kan det være en plassering han kan forbedre.

I Team Danmarks video-blogg, "Veien til Tokyo", blir vi med Thijs Nijhuis på hans foreløpig siste treningsleir i Kenya:









Thijs Nijhuis har konkurrert i Norge mange ganger, og ser vi han på 3000 m under Trond Moen Games i Bergen i 2018 - foran en ikke ukjent norsk løper. (Foto: Arne Dag Myking)