Påskeløpet til Oslo Maraton er et virtuelt løp som går gjennom hele påskeferien. Det starter 1. april og avsluttes 5. april, og du kan løpe når du vil og hvor du vil i denne tidsperioden.

Nå er over 1000 påmeldt, og det er ikke for sent å melde seg på.





- Fyll påsken med aktivitet og moro! Få med deg venner eller familie ut på tur, og husk at man kan både gå, gogge, jogge eller løpe! Vil du helst gå på ski? Da kan du bli med på skimila – en 10 kilometer på ski, skriver Oslo Maraton på sine hjemmesider.

Ønsker du en ekstra utfordring i påsken?

Da kan du prøve deg på en challenge! Påskeløpet har satt sammen flere pakker som består av to distanser.







Ler mer om Påskeløpet her: https://oslomaraton.no/paskelopet

PÅMELDING