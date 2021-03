Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens mening.



Man har ofte litt ekstra sterke minne og følelser knyttet til «den første». Første kjæreste, første jobb, første bil, første ekteskap ...



Eller de kanskje noe mindre trivelige, men minst like minnerike, opplevelsene som første gang man mistet jobben, første frastjålne bil, første skilsmisse ...



Et gledelig gjensyn

Nylig hadde jeg en opprydding i den altfor overfylte garasjen. Der fant jeg noe som jeg knytter utelukkende gode minner og opplevelser til, nemlig mine aller første Løpesko. Disse, Asics Gel Lyte III, kjøpte jeg i 1992 – samme år jeg fylte 20.



I dette tilfellet skriver jeg bevisst Løpesko med stor L, for jeg løp før 1992 også, men da med typen «joggesko kjøpt på Eurosko for 149 kroner». Jeg skal ikke si noe galt om 149-kroners-skoene, men Asics Gel Lyte III var likevel en helt annen opplevelse - og altså mine aller første skikkelige Løpesko.



Skoene hadde kostet 998 kroner, men siden det var en utgående «fjorårsmodell», så fikk jeg de for halv pris. 499 kroner var fremdeles en svimlende høy sum å betale for et par sko, syntes jeg, spesielt siden jeg på det tidspunktet var student med dårlig økonomi. Men jeg fikk mye glede av skoene. Det var rett og slett en god investering. Kanskje var disse også en medvirkende årsak til at jeg gradvis ble mer og mer hektet på både løping og løpesko?



Mine Asics-sko ble brukt til alt av løping. Treningen bestod stort sett av å løpe 10 km tre ganger i uka, men samme høst som jeg kjøpte skoene, så deltok jeg også i mitt aller første mosjonsløp - et 12 km langt terrengløp. Og på våren året etter gjennomførte vi vårt første maratonløp. Løpeskoene og jeg gjorde således mange «den første» sammen. Vi samlet minner, og disse minnene dukket altså opp igjen ved gjensynet i garasjen.



(Artikkelen fortsetter nedenfor bildet)



Originalen: 30 år gamle. Velbrukte og utslitte. (Foto: Bjørn Johannessen)







"Remake": I anledning 30-årsjubileet ble Asics Gel Lyte III nylig produsert på nytt. (Foto: Asics)



Retro og ny mote

Omtrent 30 år har gått siden jeg kjøpte mine Asics Gel Lyte III. «Retro» har blitt mote, og for å markere skoens 30-årsjubileum produserte Asics nylig et nytt opplag av Gel Lyte III. Denne kan nå kjøpes i flere ulike fargekombinasjoner, hvorav en identisk med min fra 1992 – dog ikke like møkkete og utslitt.



I anledning jubileet og gjensynsgleden i garasjen tok jeg en nostalgisk liten løpetur i mine 30 år gamle sko. Gammel løper i gamle sko altså. De hadde sett sine bedre dager, begge to, men fungerte likevel bedre enn man kunne frykte.



I løpet av disse 30 årene har samlingen min av både løpesko og løpte kilometer økt betraktelig. Det er flere år siden antallet løpesko ble tresifret og antallet kilometer ble sekssifret.



Slikt blir det mange gode minner av, så kanskje må jeg ta noen flere nostalgiske dypdykk i min samling av løpesko i tiden framover?



Splittet tunge: Opprinnelig inspirert av Asics Gel-LD Racer hadde Gel Lyte III en karakteristisk "splittet tunge" istedenfor den mer tradisjonelle pløsen. (Foto: Bjørn Johannessen)





Designer: Gel Lyte III var designet av Shigeyuki Mitsui. Han var også involvert i utviklingen av Asics' støtdempingsmateriale GEL som ble lansert i 1986. (Foto: Bjørn Johannessen)





Tre hardhetsgrader: Mellomsålen var laget av materiale med tre ulike hardhetsgrader. (Foto: Bjørn Johannessen)





Mange mil: Det er uvisst hvor mange mila med asfalt denne yttersålen har slitt mot, men den tok meg i alle fall gjennom mitt første maratonløp. (Foto: Bjørn Johannessen)





Fargerik: Selv 30 år gammel framstår skoen som fargerik. (Foto: Bjørn Johannessen)





Tidens tann: En falmet og utslitt logo. (Foto: Bjørn Johannessen)

Bjørn Johannessen (48) er utdannet elektronikkingeniør, men etter åtte års jobb på Ericsson ble han i mars 2005 ansatt i Kondis med hovedansvar for terminlista og produkttesting. Han har vært innom det meste av kondisjonsidretter, men alltid med hovedvekt på løping. En treningsvilje adskillig større enn talentet resulterte i en pers på 32.35 på mila (i 2005 og med "gammeldags" skoteknologi).



