Den 7. august i år arrangeres Stranda Fjord Trail Race for sjette gang. Løperne kan velge mellom tre distanser (25 km, 48 km og 100 km), og alle tre løyper tar deg gjennom et fantastisk landskap. Her blir det nydelig fjordutsikt, raske stier, bratte opp- og nedstigninger og tekniske utfordringer. Blir du med?



25-kilometeren inngår i ny nordisk løpsserie

Salomon Golden Trail Series vil denne gangen inkludere en nordisk serie, bestående av løp fra Norge, Danmark, Sverige og Finland. Det norske bidraget vil bli 25-kilometeren fra Stranda Fjord Trail Race. Vinnerne fra hvert land inviteres til den nordiske finalen i Finland, og de som vinner denne finalen, vil få mulighet til å konkurrere mot verdenseliten under finalen "Azores Trail Run" på Azorene, Portugal.







Kjell magnar Berli på vei opp Ystevasshornet. Foto: SFTR / Martin Kristoffersen



Pressemelding fra arrangøren



Den nye "Nordics Golden Trail Series" vil inkludere fire løp i 2021.

Golden Trail-serien, som er sponset av av Salomon, kunngjør lanseringen av "The Nordic Series" (GTNS), og inviterer terrengløpere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til å delta i lokale terrengløp, for en sjanse til å kvalifisere seg til GTNS Grand Final - et tredagers etappeløp i Azorene, Portugal.



"Vi er glade for å kunne arrangere GTNS for første gang i Norden. Salomon fortsetter å investere i terrengløping, og bringer nå denne populære serien til Norden, noe som vil bidra til å utvikle sporten i Danmark, Finland, Norge og Sverige", sier Sarianne Tuomisto, som er markedssjef for Salomon Nordics. "Disse løpene vil samle de beste utøverne fra fire land, for å konkurrere i fantastiske omgivelser i hver region, og til slutt møtes til en nordisk finale i Finland. Vi ser virkelig frem til vårt første år med Golden Trail National Series i 2021."





Nordics GTNS vil inkludere "Hammer Trail" i Danmark, "Bodom Trail" i Finland, "Salomon 27K" i Sverige og "Stranda Fjord Trail Race" her i Norge. To vinnere fra hvert kvalifiseringsløp vil få muligheten til å delta i den nordiske finalen, som avholdes i Finland i september (Nuuksio Classic Trail Race). Videre vil to vinnere fra denne finalen, få billetter til den store finalen i GTNS, på Azorene i Portugal. Du kan lese reglementet her (ekstern lenke).



Finalen på Azorene vil samle de beste utøverne fra GTNS i hele verden. Dette inkluderer løpere fra Frankrike/Belgia, Spania/Portugal, Italia, Storbritannia, Tsjekkia/Slovakia/Polen, Tyskland/Østerrike/Sveits, USA/Canada og Mexico. De 3 beste kvinner og menn på Azorene, vil få sine gullbilletter til "The Golden Trail Championship" i 2022.





De nordiske løpene i 2021



Salomon Hammer Trail - Danmark 11. og 12. mai

Dette er den teknisk mest utfordrende løypa av alle i den nordiske serien. Du vil hele veien få testet grensene dine, med krevende motbakker og bratte nedstigninger - gjennom passasjer du sannsynligvis ikke har sett maken til noen andre steder. Løypa på 33 kilometer, vil også la deg få se noe av det beste dansk natur har å by på, og attraksjoner som Hammershus, Jons Kapel og Hammeren. Vi utfordrer deg til å prøve!



Bodom Trail - Finland 11. og 12. juni

Hvis det å løpe 21 kilometer på en smal og svingete skogsti, langs små innsjøer og tjern, på steinete fururygger gjennom et nydelig grønt landskap høres fristende ut - så er Bodom Trail det perfekte løpet for deg! Mange har fått oppleve dette unike løpet tidligere, noe som har ført til at Bodom Trail har vært utsolgt i mange år.



Salomon 27K - Sverige 31. juli

Dette er definitivt et av Sveriges vakreste terrengløp! Løperne starter i Trillevallen, løper over tre fjell (Välliste, Grofjället og Hållfjället), og kommer i mål i Ottsjö.



Stranda Fjord Trail Race - Norge 7. august

SFTR 25K tar deg med på en vill tur blant norske fjorder. Løypa har alt fra raske og bølgende stier, til steintrapper og tekniske nedstigninger. Løpet har blitt et av de klassiske terrengløpene i Norge, og er blitt arrangert i flere år.



Den nordiske finalen: Nuuksio Classic - Finland 4. september

Vi har allerede kommet fram til den tiende utgaven av Nuuksio Classic. Gjennom disse årene, har arrangementet rukket å bli et av de største terrengløpene i Finland. Start og målgang finner sted rett utenfor hotellet Nuuksio, og løypa byr på det beste av stier, og de vakreste omgivelser i Nuuksio nasjonalpark. Fullføring av løpet gir to ITRA-poeng.





The Golden Trail Series, sponset av Salomon, er opptatt av å følge alle forhåndsregler og sikkerhetsinstrukser for COVID, for å sikre en trygg og fin opplevelse for både utøvere og arrangører. Vennligst hold deg oppdatert på den nyeste informasjonen vedrørende løpene, via nettsiden til GTNS.



For mer informasjon om GTNS: goldentrailseries.com