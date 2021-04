Fulvio Øksendal, leder for Bérghem Ultraløperklubb, melder at hans arrangement Home Away Ultra ikke gikk helt som planlagt. Han satte opp konkurransen primært for seg selv, men det endte med at han ikke kunne starte på grunn av en nyreinfeksjon. Det ble heller ikke så mange deltakere, kun to. Yngve Øyeflaten fra Vestlandet måtte endre planen på grunn av ekstreme værforhold, så det ble rundeløp med totalt 113 km på litt over 14 timer. Han avsluttet tidligere på grunn av kuldegrader, og det var ingen vits å måle luftlinjedistanse på det.

Den eneste som klarte å levere et godkjent resultat innenfor de strenge kravene ble kun Fredrik Zachariassen som fullførte konkurransen med 100 km løpt og 66 km godkjent i luftlinje.

De spesielle konkurransekravene for Home Away Ultra var at man måtte starte hjemmefra på sin folkeregistrerte adresse den 1. april kl.12:00 og avslutte den 2. april kl.12:00 hvor som helst i landet.

Økten måtte dokumenteres med Strava-appen, deretter ble det målt distanse fra starten til mål i luftlinje.

Kravet om luftlinje er det mest spesielle her, landet vårt har jo gjerne en del svinger og stigninger på veiene.