Det var på Istanbul Halvmaraton at rekordløpet ble gjennomført. Kenyanske Ruth Chepngetich forbedret det tidligere verdensrekorden med 29 sekunder. Den nye verdensrekorden lyder på 1:04:02.

"Jeg er veldig fornøyd med dette fantastiske resultatet," forteller Chepngetich til WatchAthletics. "Verdensrekorden er noe jeg har drømt om i lang tid, og jeg er så glad for å gjøre det på gatene i Istanbul."

Yalemzerf Yehualaw fra Etiopia tok andreplassen i en ny personlig bestetid og den 3. raskeste tiden i historien med 1:04:39.

For første gang i historien endte tre kvinner under 65 minutter i et enkelt halvmaratonløp.

Herreklassen ble vunnet av Kenias Kibiwott Kandie på 59:39.

Det er WatchAthletics som melder dette.