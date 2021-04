Verdensrekorden på halvmaraton for kvinner tilhører nå Ruth Chepngetich etter 1.04.02 i Istanbul Halvmaraton 4. april. Hun slo for alvor igjennom på den internasjonale scenen da hun ble verdensmester på maraton under VM i Doha i 2019. Før dette hadde hun bare konkurrert i et par løp utenfor Kenya, men hun har løpt det meste av livet.

26 år gamle Ruth Chepngetich ble født og vokste opp i Kericho i det kenyanske høylandet, 2000 meter over havet. Det var der hennes lidenskap for løping startet da hun løp frem og tilbake til skolen hver dag.

Hun begynte etter hvert å prøve seg i konkurranser og startet med 400 meter før hun gikk opp til 3000 og 5000 meter. Etter hvert kom hun opp på et godt nivå i provinsen. Hun prøvde seg også på 10.000 meter, men likte ikke helt den lange distansen og gikk tilbake til 3000 og 5000 meter igjen. Hun var også innom hinderløp en periode.

Etter å ha fullført studiene ved Momoniat Secondary School i Kericho gikk Chepngetich rett over til gateløp og ble med i en gruppe løpere i Chepsion. Derifra flyttet hun igjen til Kericho by, hvor hun i en kort periode ble trent av av Samuel Bii.

Chepngetich viste etter hvert fin fremgang i de innenlandske løpene hun deltok i i 2015. Hun ble nummer 21 i South Rift terrengløp i januar dette året, og ble deretter numer 15 på Ndakaini Half Marathon i september før hun avsluttet sesongen med en seier på 15 km i Kericho.

– Jeg deltok i disse løpene, men jeg hadde ingen anelse om hvordan jeg skulle legge dem opp, og hvordan jeg burde disponere kreftene underveis, sa hun i et intervju med The Nation.

Hun flyttet igjen mot slutten av året – til Ngong i Kajiado County. Det er det samme området som to ganger verdensmester på 5000 meter, Hellen Obiri, kommer fra. Etter dette har Chepngetich i stor grad vært sin egen trener, men på noen av øktene sine er hun med en lokal gruppe av mannlige løpere.

– Jeg vet tydeligvis hva som fungerer for meg på trening, så jeg trenger ikke noen trener, sier Chepngetich som vanligvis løper ca. 170 km i uken.



– Så lenge jeg har noen gode mannlige treningspartnere som kan presse meg, så har jeg det bra.

Datteren hennes Sharleen, som nå er 10 år, er en annen stor grunn til at Chepngetich fortsetter å presse seg hardt på trening.

I sin første konkurranse utenfor Kenya klokket Chepngetich inn på 1.11.33 og ble nummer fire på Rabat Half Marathon i mars 2016. Et kort skadeavbrekk satte henne ut av spill i noen måneder, men hun avsluttet året med en andreplass på Nairobi Half Marathon, der hun noterte 1.14.13 i høyden.

Fremgangen hennes fortsatte i 2017, og hun satte ny pers og vant de første fire halvmaratonløpene det året. Hun startet med 1.09.06 i Adana, deretter 1.08.08 i Paris, 1.07.42 i Milano og til slutt 1.06.19 i Istanbul. Det plasserte henne like bak topp 10 på lista over verdens beste gjennom alle tider.

Hun kom tilbake til den tyrkiske byen senere på året for å debutere i maraton, og hun gikk til topps på fantastiske 2.22.36, noe som antydet at hennes fremtid lå på lengre distanser.

Hun representerte Kenya internasjonalt for første gang i 2018 og endte på 13. plass i VM halvmaraton i Valencia. Bare to uker senere ble hun nummer to på Paris Marathon på 2.22.59. Senere på året forsvarte hun Istanbul Marathon-tittelen med en enorm personlig rekord, på 2.18.35, noe som ga henne en syvendeplass på listen over de beste gjennom alle tider.



Ruth Chepngetich i front under maratonløpet i VM i friidrett i Doha i 2019 (Foto: Bjørn Johannessen)



Bare to måneder senere oppgraderte Chepngetich maratonpersen på nytt. Hun vant Dubai Marathon på 2.17.08 og klatret opp til tredjeplass på lista over de beste i verden gjennom alle tider. Det markerte begynnelsen på hennes beste sesong til nå.

Hun fortsatte med å forbedre halvmaratonpersen til 1.05.29 da hun vant i Istanbul, for senere på året å ta gull på maraton under VM i friidrett i Doha 2019. De varme og fuktige forholdene i Qatar-hovedstaden betydde at det ikke handlet om å oppnå raske tider, men det ga også Chepngetich muligheten til å vise at hun ikke bare er en løper som kan oppnå gode tider. Når det er nødvendig, kan hun også gjennomføre et godt taktisk løp.

Men VM-løpet i Doha ble på ingen måte noe lett løp for Chepngetich. Hun vurderte å gi seg allerede etter ca. 17 km da hun begynte å få magesmerter. Heldigvis avtok de etter hvert, og hun la inn et avgjørende rykk da hun startet på den siste av de seks rundene.

I begynnelsen av 2020 hadde hun to mål – de olympiske leker og å slå verdensrekorden. Covid-19-pandemien satte imidlertid en stopper for begge målene, så Chepngetich konkurrerte lite og sparte seg selv til 2021. Hun ble likevel nummer tre i London Marathon på 2.22.05 og satte halvmaratonpers med 1.05.06 da hun kom på andreplass i New Delhi.

På samme måte som i fjor så har Chepngetichs konkurranseplan for 2021 vært ganske fleksibel. Hun var opprinnelig satt opp til å konkurrere på Ras Al Khaimah Half Marathon i februar, men da løpet ble avlyst, vendte hun oppmerksomheten mot Istanbul. Og gitt de gode opplevelsene hun har hatt i den tyrkiske byen opp gjennom årene – fire seire på fire løp – var hun mer enn glad for å innkassere en femte triumf.

Hennes vinnertid på 1.04.02 i Istanbul var en forbedring av den forrige verdensrekorden på 29 sekunder. Men det er på helmaraton hun virkelig utmerker seg, og Chepngetich vil dra til OL i Tokyo som en av de store favorittene til gullet i det 42,195 km lange løpet.

Kilde: Pressemelding fra World Athletics



STATISTIKK

Utvikling av verdensrekorden på halvmaraton

1:06:44 Elena Meyer (RSA) Tokyo 1999

1:06:25 Lornah Kiplagat (NED) Udine 2007

1:05:50 Mary Keitany (KEN) Ras Al Khaimah 2011

1:05:12 Florence Kiplagat (KEN) Barcelona 2014

1:05:09 Florence Kiplagat (KEN) Barcelona 2015

1:05:06 Peres Jepchirchir (KEN) Ras Al Khaimah 2017

1:04:52 Joyciline Jepkosgei (KEN) Prague 2017

1:04:51 Joyciline Jepkosgei (KEN) Valencia 2017

1:04:31 Ababel Yeshaneh (ETH) Ras Al Khaimah 2020

1:04:02 Ruth Chepngetich (KEN) Istanbul 2021



Halvmaraton, de beste gjennom alle tider

1:04:02 Ruth Chepngetich (KEN) Istanbul 2021

1:04:31 Ababel Yeshaneh (ETH) Ras Al Khaimah 2020

1:04:40 Yalemzerf Yehualaw (ETH) Istanbul 2021

1:04:49 Brigid Kosgei (KEN) Ras Al Khaimah 2020

1:04:51 Joyciline Jepkosgei (KEN) Valencia 2017

1:04:51 Hellen Obiri (KEN) Istanbul 2021

1:04:52 Fancy Chemutai (KEN) Ras Al Khaimah 2018

1:04:55 Mary Keitany (KEN) Ras Al Khaimah 2018

1:05:04 Joan Melly (KEN) Prague 2018

1:05:06 Peres Jepchirchir (KEN) Ras Al Khaimah 2017



Ruth Chepngetichs utvikling av sine egne perser

(halvmaraton og maraton)

2016: 1:11:33 –

2017: 1:06:19 – 2:22:36

2018: 1:07:02 – 2:18:35

2019: 1:05:29 – 2:17:08

2020: 1:05:06 – 2:22:05

2021: 1:04:02 –