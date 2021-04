Audun kommer opprinnelig fra Hardanger, men har bodd på Østlandet de siste ti årene. Nå er han bosatt i Ås, og begynner snart i en jobb som hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Ahus. Han er utdannet psykiatrisk sykepleier, med en mastergrad i helseadministrasjon fra UiO. Han har jobbet som sykepleier hos legevakten, i Heimevernets innsatsstyrker, samt på psykiatrisk avdeling på sykehus. De to siste årene har han jobbet som enhetsleder på en avdeling for rus og psykiatri. Audun har tre barn, og i skrivende stund er det kun fem dager til hans samboer har termin, og et fjerde barn ankommer verden. Snart flytter hele familien til Askim. Man kan kanskje tenke at dette høres ut som et liv som går på skinner, men slik har det ikke alltid vært.



13. September 2018, noen dager før Audun skulle løpe Oslo Maraton, mistet han sin daværende samboer. Hun hadde akkurat plukket opp hans startnummer i Oslo sentrum, og var på vei hjem til Ås på sykkelen sin - da det tragiske skjedde. Livet ble totalt snudd opp ned. I ettertid har Audun bearbeidet det hele med å skrive en bok. Vi har tatt en prat med ham, både om bokprosjektet, og selvfølgelig om trening, for Audun er en svært treningsivrig kar.







Foto: Privat



Kan du først fortelle litt om boken din?

- Bokprosjektet mitt er historien om hvordan livet kan bli snudd opp ned. Det er en bok om sorg, angst, frykt, virkelighetsflukt og meningsløshet. Boken viser hvordan jeg fant veien gjennom mørket. I begynnelsen kjempet jeg først for min egen overlevelse. Etter hvert skapes håpet og jeg viser hvor langt man klarer å gå, til tross for et meningsløst utgangspunkt. Jeg ønsker å gi leseren verktøy til hvordan man kan komme seg gjennom kriser og sorg. Jeg setter også fokus på fysisk helse som en faktor for å klare å komme seg videre når den mentale helsen er ute av balanse. Her trekker jeg frem løping som den beste medisinen mot angst, depresjon og for å komme tilbake på rett spor.



- Å oppleve sorg, død, smerte og savn er noe som er vanskelig å forholde seg til. Hvordan reagere, hva er normalt, hvordan håndtere sjokket og ikke minst hva skal man gjøre for å komme seg opp igjen fra dypet? Denne boken er ikke bare for de som har opplevd å miste noen. Boken er ment å være en veileder og ledesnor for mennesker som sliter med å finne en retning og mening med livet. Gjennom å vise at selv på det dypeste hav finnes et lite glimt av lys, vil boken kunne gi leseren motivasjon til å fortsette å finne mening, sette seg mål og jobbe seg gjennom sorg, tap og savn.







I naturen finner Audun ro, og får ladet batteriene. Han finner stor glede i nydelige fjellturer, grytidlige morninger med familien og kos rundt bålpanna om kvelden.

Foto: Privat



Man kan tydelig se av Instagram-profilen din, at du er rimelig treningsglad. Hva trener du til for øyeblikket?

- Det store målet for sesongen 2021 er Oslofjorden Rundt Ultra i august. Jeg har meldt meg på 160 km, men har som mål å komme over 100 kilometer. Da skal jeg være fornøyd. Jeg har ellers ingen konkurransemål for denne sesongen. De fleste løp er jo utsatt eller blitt virtuelle utgaver, så jeg synes ikke det er så lett å planlegge løpene fremover.



Hvordan ser din merittliste ut?

- Jeg har løpt Oslo Maraton et par ganger. Mitt beste resultat på halvmaraton er 1:31. På maraton er rekorden 3:18. Jeg har også fullført Ecotrail 30K, samt fullført Oslo Triatlon (Olympisk) tre ganger. Bestetiden er 2 timer og 35 min. Videre har jeg løpt Hytteplanmila på 40:12, og fullført fulldistanse Ironman (140.6 km) to ganger, hvor beste resultat er 11 timer 18 minutter. Halvdistansen på 70.3 km har jeg fullført fire ganger, med et besteresultat på 5 timer og 2 minutter. Mine ultrameritter er ett løp: Oslofjorden rundt (80 km) på 10 timer og 6 minutter i fjor sommer. Ingen fantastiske rekorder å skryte av her altså. hehe.







En ikke planlagt halvmaraton fra Son til Ås på Langfredag 2021. Foto: Privat



Kan du si noe om hva som motiverer deg til å trene?

- Først vil jeg gjerne si at løping for meg ikke handler så mye om hvor langt eller hvor raskt jeg løper. Vi bør kanskje ikke komplisere trening så mye. Løping handler, for meg, mest om fysisk aktivitet og bevegelse. Løping er tilstedeværelse, det er å bevege seg mot et mål og det er å takle alle opp- og nedturene på veien dit. Det er det som gjør løping så utrolig fint og enkelt.



- Ellers vil jeg si at den viktigste motivasjonsfaktoren for meg er at jeg bygger fysisk og psykisk overskudd gjennom trening. Treningen gir meg bedre tilstedeværende, jeg sover bedre og spiser bedre. Det var etter at jeg begynte med ultraløping jeg forstod at løping ikke bare handler om å løpe raskest eller lengst, men at det handler mer om å se hva kroppen tåler og hvor langt man klarer å presse seg selv. Det er utrolig spennende å utfordre sine egne grenser både på enkeltøkter og i konkurranser.







En vindfull trilletur i påsken 2020. Foto: Privat



Hva fikk deg til å begynne å trene?

- Jeg har alltid holdt på med allsidig fysisk aktivitet. Helt fra idrettslinjen på idrettsgymnaset (nå NTG) på Voss tidlig på 2000-tallet. Men det var ikke før jeg begynte med triatlon i 2014-2015 at jeg skjønte hvor givende dette var for meg. Jeg lå på sofaen og så et innslag fra Ironman Haugesund på TV. Jeg tenkte at det så spennende ut og meldte meg på konkurransen året etter. Da stilte jeg opp i Haugesund med en billigsykkel og MTB-sko, joggesko til 500,- kroner og våtdrakt som på ingen måte passet meg. Jeg ante virkelig ikke hva jeg gikk til. Jeg kom i mål på halvdistansen på 5 timer og 2 minutter, og ble fullstendig bitt av basillen. Jeg fortsatte med triatlon i et par år etter det.



- Men... Triatlon er en sport hvor jeg mener det er et altfor stort fokus på dyrt utstyr. Jeg ble selv med på dette utstyrsjaget. Landeveissykkel, pendlersykkel, sykkeltilpasning, aerosykkel, våtdrakter til mange tusen kroner med mer. En enkelt Ironman-distanse har i tillegg en påmeldingsavgift på mellom tre tusen og fem tusen kroner. Og for å ikke snakke om alt det man blir lurt til å tro at man trenger av kosttilskudd, supplement, pre-workout, after workout etc. Toppidrettsutøvere som reklamerer for visse energidrikker bør tenke gjennom hvilke signaler de sender ut når de deler insta-oppdateringer med energidrikk før, etter trening og underveis. Er de gode forbilder for unge på denne måten? De aller fleste hverdagshelter som meg og deg, kan med stor sannsynlighet klare oss med normalt norsk kosthold med de moderate treningsmengdene vi nedlegger. Vi må ikke glemme at disse produsentene ikke lager kosttilskudd for at vi skal yte bedre. De lager de for at de skal tjene mest mulig på sin business. Hva er ellers vitsen? Jeg ber ingen om å slutte med de tilskudd de tar for løpingen sin. Mitt ønske er bare at vi som løpere kan ha et reflektert og sunt forhold til det vi fyller opp energilagrene våre med.



- Så, kort oppsummert; Det var en utrolig lettelse for meg i 2019 å finne frem til at løping var min idrett. Her trenger du først og fremst sko. Enkelt og greit.







Audun er glad i 1000-metersintervaller. Her er han ute på en 8 x 1000m-økt. Foto: Privat





Hva slags spesifikke og generelle mål har du for 2021?

- Et spesifikt mål for sesongen er å krysse 100 km-grensen i Oslofjorden rundt Ultra. Et generelt mål er å bli litt sterkere og litt seigere enn jeg var i fjor.



Hva vil du si er din største konkurranse-opplevelse?

- Det må uten tvil være å komme i mål på Ironman København i august 2019. Det var 11 måneder etter at jeg mistet min daværende samboer. Det var på mange måter en tyngre mental prøvelse enn fysisk å klare å gjennomføre den konkurransen. Jeg skriver en del om København-turen i boken min.







Ironman København 2019. En stor opplevelse idrettslig opplevelse.



Hvordan balanserer du jobb, familieliv og trening? Har du noen faste rutiner?

- Det er ikke alltid lett å finne tid til trening! Tre gode tips er...



1) Løp veldig tidlig på morgenen eller etter at barna har lagt seg.

2) Løp med barna i løpevogn, dersom barn er små. Eller om hele familien skal på en utflukt, så løp et stykke på vei hjem.

3) Vi forsøker å koordinere ukene våre med felles ukeplan på kjøleskapet. Slik vet jeg når samboeren skal ha yogatimer, coaching eller lignende og hun vet når jeg skal løpe. Da har vi begge felles forventninger til uken. Det er ikke sjelden at planene går i vasken, men vi prøver i hvert fall å skape forutsigbarhet for oss selv og barna.



Har du holdt deg unna skader? Har du i så fall noen tips eller råd?

- Ja, bank i bordet. Tips 1: Invester i gode løpesko. Ikke kjøp løpeskoene på billigpallen i sportsbutikken. Snakk heller med fagfolk hos for eksempel Milslukern Sport eller Løplabbet. Et annet godt råd kan være å sette seg langsiktige mål for treningen. Skippertak fungerer dårlig når det gjelder løping. Ikke tren for mye med for lite grunnlag. Dette sammen med dårlige sko er oppskriften på belastningsskader.



Hva er din favorittøkt, og hvorfor?

- Rolig: En medium langtur på 18-25 kilometer i sone 1-2 er en favoritt for en seiging som meg. Intervall: 10 x 1000 meter med ett minutts pause på terskel eller 20 x 400 meter med 30 sekunder pause, også terskel. Langturen må være av litt distanse for å bygge aerob kapasitet. Intervalløkten er fin for å trene hurtighet, og det er fint å sammenligne tider fra uke til uke når man har en til to intervalløkter i uken. En huskeregel for meg er å klare å løpe sakte nok på de rolige turene, og å presse hardt nok på de harde øktene. Hvis ikke havner man i ingenmannsland.





Foto: Privat



Her følger noen korte spørsmål og svar



Hvilke sko bruker du nå?

- Jeg veksler mellom Hoka Clifton 7, Nike Zoom Fly og Nike Pegasus Turbo Zoom X.



Hvilken treningsapp bruker du?

- Garmin Connect



Hva slags klokke?

- Garmin Forerunner 935



- Har du et treningsidol?

Vebjørn Rodal. Podcasten "I det lange Løp" har et utrolig fint intervju med han som jeg anbefaler alle å lytte til. Det handler om å ikke komplisere treningen.



Tusen takk for at du stilte til intervju Audun. Det var sterkt å få lære om historien din, men godt å høre at du har funnet styrke og glede, både gjennom trening, bokprosjekt og familie. Lykke til med trening, og ikke minst den forestående fødselen.



Du kan følge Audun på Instagram



Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957