Hvis du vil bruke den spennende måten for å finne ut om du vant, så ser du filmen nedenfor nå. Hvis du er av den typen som heller vil rive av plasteret raskt og brutalt, så kan du scrolle deg nedover.









Dette var konkurransen

Noen dager før påsken ble det løpt en 5-kilometers løpetur på Fornebu utenfor Oslo. Tiden det tok å fullføre ble idealtiden for konkurransen. Målet for alle som ville være med, ble å løpe fem kilometer en eller annen gang i løpet av påsken og tilfeldigvis ende opp så nær idealtiden som mulig. Med hjelp av en tilhørende videofilm ville man kunne danne seg et cirka bilde av hva slags fart det ble løpt i.



Gode tilbakemeldinger og fin deltakelse

Vi har fått mange fine meldinger om at dette var en artig vri på en konkurranse, og det gleder oss mye. Mange av dere har fullført "løpet" og sendt oss både bilder av tider og linker til loggede økter. Noen hadde løpt veldig raskt, men dessverre bommet en del på tiden. Andre igjen hadde bommet litt den andre veien.



Men, ganske mange var veldig nærme!



Hvem vant?

Den som var aller nærmest, med en tid som var kun 7 sekunder(!) unna idealtiden, var Thomas Bottolfsen, som fullførte på 28:54. Han løp med barnevogn i en løype på Godlia i Oslo. Han startet ut en god del raskere, og var tidvis halvannet minutt foran. Men, takket være noen motbakker den siste halvdelen, kom han etter hvert helt oppunder idealtiden. Whoppeee!







Uttrekkspremier og tilleggkonkurranse

I tillegg til Thomas som vant hovedpremien, har vi trukket ut to tilfeldige deltakere som får hver sin t-skjorte. Det ble Veronica Garberg og Linda Skjalmar. Vi hadde også en tilleggskonkurranse, hvor man skulle telle antall høner og kyllinger som dukket opp i filmen. Totalt var det 7 stykk. Mange hadde skarpe øyne, og vinneren vi har trukket er Asbjørn Auvi, som også vinner t-skjorte.





I tilleggskonkurransen skulle man telle høner og kyllinger underveis. Totalt var det 7 stykk.



Gratulerer til vinnerne, og ikke minst - takk til alle som deltok! Det var veldig gøy å se at såpass mange ville være med. Det frister til gjentakelse!



PS!

Vinnere blir tilskrevet!