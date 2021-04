Andrea Modin Engesæth hadde en meget sterk sesong i fjor, og ble tildelt Kondis' gullsko som landets beste juniorløper. Så reiste hun til USA for å studere og trene, og nå i helga var det sesongåpning utendørs.

Hun løp i det neste beste heatet på 1500 meteren i Hayward Premiere. Der var nivået så høyt at Andrea måtte nøye seg med ellevteplass. 4.31.34 er et stykke bak persen på 4.23,06 som hun satte i et stevne på Bislett i fjor. Heatet ble vunnet av Lauren Ellsworth på 4.20,64, mens Courtney Weyment vant eliteheatet på 4.16,10.



1500 m B-heat 1 Ellsworth, Lauren JR BYU 4:20.64 2 Boreman, Madison SR Colorado 4:23.03 3 Johnson, Olivia JR Boise State 4:23.44 4 Degenero, Micaela SR Colorado 4:23.71 5 Plourde, Simone FR BYU 4:25.49 6 Pellicoro, Laura FR Portland 4:25.51 7 Thorner, Elise FR New Mexico 4:25.77 8 Schoffield, Kristie Boise State 4:27.71 9 Tillo-Prats, Nuria SR Boise State 4:29.31 10 Newton, Sarah SR Utah 4:30.75 11 Modin Engesæth, Andrea FR New Mexico 4:31.34

Et par sekunder fortere gikk det med Mina Anglero på 1500 m i Stanford Invitational. Tyrving-løperen snek seg under 4.30 med minste mulige margin og ble nummer 13 i besteheatet med 4.29,99. Også for Mina er det et stykke opp til persen som er nesten like lite under 4.20 – 4.19,96 – som det hun nå var under 4.30.

1500 m kvinner - heat 1 og 2

1 Allison Cash Unattached-Cash 4:16.41 1 2 Christina Aragon Stanford 4:17.56 1 3 Julia Heymach Stanford 4:17.82 1 4 Anna Gibson Washington 4:17.83 1 5 Mahala Norris Air Force 4:18.69 1 6 Allie Schadler Washington 4:20.70 1 7 Madison Heisterman Washington 4:21.67 1 8 Sophie O'Sullivan Washington 4:21.91 1 9 Kelly Makin Washington 4:26.79 1 10 Gemma Nuttall Iona 4:27.33 1 11 Tori Starcher Stanford 4:28.20 1 12 Lily Flynn Stanford 4:28.32 2 13 Ellie Deligianni Stanford 4:28.46 1 14 Sierra Atkins UC Davis 4:28.51 2 15 Paige Carter UCLA 4:29.67 2 16 Mina Anglero California 4:29.99 1 17 Kaitlyn Ohrtman Iona 4:30.30 1 18 Eva Goodisson UC Davis 4:31.52 2 19 Marlena Preigh Washington 4:32.13 1 20 Gwyn George UCLA 4:32.53 2 21 Mikayla Akers San Jose St. 4:34.43 2 22 Jessica Nye California 4:38.18 2 23 Kaitlin Ryan Stanford 4:43.12 1 24 Ashley Johnson UCLA 4:51.66 2 25 Alex Stout Stanford 4:57.71 2 DNF Susan Aneno Unattached-Aneno 1 DNF Katie Rainsberger Washington 1



To hinderløpere i fin framgang

Andrea Modin Engesæth var i fjor Norges klart beste hinderløper med 9.57,95 som årsbeste. Det er et stykke opp dit for Vilde Våge Henriksen og Karoline Daland, men de er begge i fin framgang.

Vilde Våge Henriksen fra Haugesund vant 3000 m hinder i Colonial Relays på 10.41,61. Det var pers med 2,35 sekunder, og med litt bedre konkurranse så kan det ganske sikkert være mer å hente. Nå var det hele 44 sekunder ned til Alexis Smith på andreplass.



3000 m hinder kvinner Colonial Relays

Place Athlete Time Heat 1 Vilde Vage Henriksen George Mason 10:41.61 ECAC 1 2 Alexis Smith Christopher Newport 11:25.45 1 3 Kaycee Cox-Philyaw William and Mary 11:49.73 1 4 Sarah Maple American 12:02.48 1 5 Emily Fitch George Mason 12:27.69 1 DNS Kasandra Aulenbach VCU 1



Nesten like fort gikk det med Grimstad-jenta Karoline Daland. Hun løp på 10.47,78 i Texas Relays, noe som holdt til en fjerdeplass i løpet. Det var Karoline godt fornøyd med, og i en lengre sak i Fedrelandsvennen forteller hun om livet som student og løper i USA. Forsøkene på 3000 m hinder har gitt mersmak:



"Tiden 10.47,78 minutter er bare 11 sekunder bak kravet til U23-EM. Derfor vil jeg si at det vil være realistisk å ha dette som mål for sesongen. Jeg vil ikke tenke for mye på tider, ettersom jeg er så pass ny i øvelsen. Jeg tenker at jeg blir en erfaring rikere for hvert løp, og jo bedre konkurransen er, desto bedre blir også tiden."



Vilde Våge Henriksen har levert mange sterke løp i Haugesundsdrakten her heime. Nå er hun godt i gang med sesongen for George Mason i USA. (Foto: Arne Dag Myking)