Red Bull Nordenskiöldsloppet med start og mål i Jokkmokk hevder å være den ultimate utfordringen på et par ski med historikk helt tilbake til 1884. Til vanlig har deltakerne 30 timer på å gjennomføre løpet. På Strava-utfordringen hadde deltakerne 30 dager, fra 5. mars til 3. april.



Over 4000 skiløpere fra hele verden hadde meldt seg på Strava-kokurransen som mange la mer i enn bare å gå 220 km på ski i løpet av en måned. 11 stykker rakk over 1000 km, men ingen var i nærheten av superstakeren Ola Lia (fyller snart 70) fra Elverum som med 2213 km rakk 600 km mer enn nestemann, 20 år yngre Esa Mursu fra Finland. Eirik Åsdøl fra Bærums Verk IF fulgte like bak som 3. mann med 1601 km. Linda Helland toppet blant kvinnene med 986 km.



Olaf spedde på stakingen i løypenettet i Elverum og på Hedmarksvidda med noen rulleskiturer på slutten av utfordringen og gikk, eller rettere sagt, staket over 7 mil hver dag i gjennomsnitt. Et eksempel - og ingen aprilspøk selv om det var 1. april - var da treningskompis Inge Øyen kommenterte etter deres felles 62 km på Budor: "Dette var vel en for kort tur for deg, så du må vel ut å gå en tur på rulleski som andre økt?" Andre økta ble på 47 km på rulleski ...



Olaf kjenner asfalten i Elverum og omegn bedre enn de fleste. Her i aksjon under en regntung rulleskikarusell i Våler i 2018 (Foto: Rune Gilde)

Treningskompisen Bjørn-Tore Lunde gjorde på sin side unna sin virtuelle utgave av Nordenskiöldsloppet i løpet av snaue 14 timer en fredag i mars.



