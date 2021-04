Vi starter fredagen med litt orientering, en løpetur rundt Hafjelltoppen (7,5-10 km) og en yogaøkt for løpere før middag. På lørdag blir det foredrag etter frokost før vi løper ut i fjellheimen. Her vil president Tim Bennett fortelle om hvordan han har trent mot sine ni deltakelser i Norseman. Tim har fullført alle ni gangene – og åtte av dem på Gaustatoppen. Etter foredraget har frokosten synket såpass at vi er klare for langtur i fjellet. Dette blir en nivåtilpasset tur med innlagte gåpauser i den bakerste gruppa. Det blir flere ruter å velge blant. Se detaljert program nedenfor. Vi er tre løpeledere med på turen som skal sikre at folk finner fram. En løper alltid bakerst, en i front og en i midten av gruppa.

Før middagen på lørdagskvelden vil Line og Richard Grønlie fra TV2-programmet «Idretten skaper sjanser» med Petter «Uteligger» Nyquist fortelle om sin vei til et rusfritt liv og hva idretten har betydd for dem på veien. Dette er en sterk historie det er verdt å få med seg.

På søndag blir det både en lett løpetur og yoga før lunsj og avreise.

Vi bor i leiligheter der to soverom deler bad, stue og kjøkken. Alle måltidene, bortsett fra lunsj på lørdag, inntas i restauranten på Ilsetra. Lørdagslunsjen inntar vi på tur.

Priser:

Overnatting i delt leilighet: 5250 kroner

Overnatting i egen leilighet (enerom): 5950 kroner

I prisen er det inkludert felles drosje fra Lillehammer stasjon til Ilsetra (to tidspunkter på fredag) og drosje fra Ilsetra til Lillehammer stasjon etter lunsj på søndag, alle måltider fra middag fredag kveld til og med varm lunsj på søndag.

Husk å skriv både navn, adresse og telefonnummer, om du vil ha leiligheten for deg selv eller om du vil dele med en annen, og om du trenger drosje tur/retur Lillehammer eller ikke.



Åpent: Det er et åpent og flott landskap i områdene rundt Ilsetra. Her fra fjorårets tur til samme område. (Foto: Marianne Røhme)



Lettløpt: Området er lettløpt og det er mye fint å feste blikket på underveis. (Foto: Marianne Røhme)



Sosialt: Dette er en sosial tur med mange muligheter til å bli kjent med flere som liker å løpe og være ute i friluft. (Foto: Fredrik Hildebrand)

Fullstendig program for løpehelga:

Fredag

Kl. 16.30

Velkommen til løpesamling!

Møt opp inne i fellesområdene ved resepsjonen i trenignstøy.

Vi gir litt felles informasjon og deler ut kart over området.



Kl. 17.00

Løpetur rundt Hafjellet: 7,5 km.



Kl. 19.00

Yoga for løpere med Line og Richard Grønlie



Kl. 20.30

Middag med sosialt samvær.

Måltidene under oppholdet er inkludert i prisen, men dere må selv betale for drikke.



Lørdag

Kl. 07.45 – 9.00

Frokost. Vi smører matpakke til lunsj.



Kl. 09.00

Foredrag: «Slik trente jeg mot mine deltakelser i Norseman – verdens tøffeste triatlonkonkurranse»

v/ Tim Bennett, president i Kondis. Tim har fullført Norseman hele ni ganger hvorav åtte av dem ble fullført på Gaustatoppen. Her forteller han om all treningen som ligger bak og hva han har ofret på veien.



Kl. 10.30

Nivåtilpasset langtur i fjellheimen



Vi tar med matpakke og drikke, og drar ut på en lengre løpetur rundt Reinsvatnet. Den enkleste turen blir rolig løping med innlagte gåpartier, mens de erfarne kan løpe i moderat raskt tempo hele veien.



Alle får utdelt kart og området er åpent og lett å navigere i. Vi er tre løpeledere som følger gruppa Den ene vil løpe fremst, den neste i midten, og den siste bakerst. Om du løper avgårde litt fort, mister synet av din løpeleder og blir usikker på veivalget i et kryss, kan du trygt vente på den neste løpelederen og få hjelp med veivalget.



Det blir to ulike distanser å velge blant. Vi løper opp fra Ilsetra til Pellestova, over Reinsfjellet, ned til Ytre Reina. Her skiller gruppa lag.



De som ønsker å løpe den lengste turen på 26 km løper videre mot Nysætra, nedenom Nordseter, før de løper opp til Nevelfjellet, videre over Slåsæterfjellet og tilbake til Ilsetra. De to fremste løpelederne følger denne gruppa. Den ene løper fremst og den andre bakerst.



De som ønsker den korteste turen på 19 km, følger grusveien fra Ytre Reina til parkereringen rett før Nevelvatnet, og følger merket tursti videre opp til Nevelfjellet, over Slåsæterfjellet og tilbake til Ilsetra. Den bakerste løpelederen følger denne gruppa. Denne løpelederen vil alltid ligge bakerst i gruppa. De ivrigste deltakerne i front må derfor være forberedt på å navigere på egenhånd fra veiskillet ved Ytre Reina.



Det er viktig å ha med et skifte til noe tørt på overkroppen, lue, vanter, vind- og regntette klær, mat og nok drikke i sekken. Husk av været kan skifte fort i fjellet. Selv om det ser fint ut når vi drar avgårde, må vi være forberedt på regn og tåke i løpet av turen. Kanskje må vi også søke ly noen timer før vi kommer oss hjem. Ta derfor hensyn til det når du pakker løpesekken.



Lunsjen inntar vi i fjellheimen.



Kl. 17.00

Veien mot et rusfritt liv

Veien mot et rusfritt liv handler om mer enn avvenning. Line og Richard Grønlie har slitt med rus i store deler av sitt voksne liv og forteller her om oppturer og nedturer og hva idretten har betydd for dem.



Line og Richard kjenner vi fra TV2-serien «Idretten skaper sjanser» med Petter «Uteligger» Nyquist. Her fulgte vi flere tidligere rusmisbrukere gjennom hverdagene med trening. Line og Richard hørte til sykkelgruppa i Hønefoss som trente mot å skulle sykle løypa til Giro d’Italia, men så kom koronaen og alt ble nedstengt. Det ble ingen Giro d’Italia, men isteden en sykkeltur til Ålesund via Sørlandet og Vestlandet. Gleden over å komme til Ålesund var tårevåt og stor både for deltakerne og for familiene som stod og ventet på dem.



Kl. 19.00

Middag og informasjon om søndagens turvalg.



Søndag

Kl. 08.30 – 09.30

Frokost



Vi sjekker ut av leilighetene etter frokost. Vi kan lagre bagasjen i avstengt rom på hotellet, og bruke hotelles garderobe i kjelleren til dusjing etter treningsturen.



Kl. 10.30

Kort løpetur i fjellheimen.



Kl. 11.30

Ashtanga-yoga (styrketrening) med Line og Richard.



Kl. 13.00

Lunsj og avslutning på hotellet.



Kl. 14.00

Felles avreise for de som skal være med drosje tilbake til Lillehammer.

Vi gleder oss til tre dager i fjellheimen sammen med dere! Dere må være forberedt på endringer i programmet om været krever det.

All deltakelse på samlingen er på eget ansvar.

Vi anbefaler alle å ta med egen løpesekk som rommer et klesskfite, regn- og vindtett ytterplagg, lue, vanter, mat og drikke.

Her er noen tips på hva det kan være lurt å ha i bagen:

Kort og lang tights

Kort- og langermet t-skjorte

Løpe-BH for de som trenger det

Ullundertøy

Truser og sokker

Regn- og vindtett tøy

Vindtett lue og/eller hette

Pannebånd

Vanter

Buff

Caps

Solbriller

Løpesko

Toalettsaker

Solkrem

Myggkrem (det var imidlertid ingen mygg, fluer og knott da vi var der i begynnelsen av denne uka)

Drikkeflasker eller -pose

Løpesekk/-belte med plass til drikke, matpakke, regnklær og en ulltrøye.

Vi som er ledere kommer til å ta med plaster og enkelt førstehjelpsutstyr.

Hilsen så mye fra

Tim Bennett, Trond Hansen og Marianne Røhme.



Intervju: Line har også stilt opp på intervju i Kondis hvor hun fortalte om sin vei inn i løpinga og hvordan hun trener i dag. Her kan du lese hele saken. (plussak)