Husker du kilometerkrigen som utspant seg i fjor vår da koronaen ga skiløpere på alle nivåer alvorlige konkurranseabstinenser? Kort oppsummert endte det med at Henrik Sollie ble stående med rekorden for lengste sammenhengende skitur med 528 km på 32 timer etter at trioen Joar Thele, Jørgen og Anders Aukland hadde tilbakelagt 516 km helga før.

Langt, lengre, lengst

Også i år er det mange som har benyttet de fine forholdene på vårsnøen til å gå langt på ski. Et stort og ukjent antall turløpere på alle nivåer har tatt Birken begge veier som en utfordring. Jan Kristian Haugnæss og fire andre løpere tilbakela den firedobbelte distansen, 216 km, på vel 20 timer i sitt veledighetsprosjekt, 4xBirken24. Pensjonisten Olaf Lia staket 2200 km på 30 dager som plaster på såret for at det ikke ble noe Nordenskiöldsloppet i år.



Fra starten i vind og sol lørdag morgen mens Anders Aukland og Simen Østensen legger i vei mot sola. (Foto fra Team Ragde Eiendoms facebookside)

Denne helga hadde trioen Anders Aukland, Joar Thele og Simen Østensen satt av til et nytt rekordforsøk på Myllavatnet i Nordmarka. Rekordforsøket var også ledd i innsamling til Right To Play som jobber for at barn i utviklingsland kan få tilgang til utdanning, lek og idrett.



I friskt driv mot rekord





Søndag formiddag like før rekorden var i havn, ble Aukland og teamet meldt i friskt driv på Myllavatnet i en fart på rundt 3 min pr. km. Det var skarpt føre med is/skare på vatnet velegnet for rekordforsøk. Søndag var det også lite vind, en kjærkommen gest fra værgudene etter mye vind på lørdag. Natta var naturlig nok den aller største bøygen og med hodelykter skalv de seg seg gjennom natta i 7 minusgrader.