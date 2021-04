Siddisløpet, som arrangeres av IL Skjalg, skulle etter planen gått 24. april, men blir på grunn av disse dagers restriksjoner og smittefare utsatt til høsten. Nærmere bestemt 25. september. Tilsvarende utsettelse ble det også i fjor.



Det populære Siddisløpet er drøyt 8 km langt og går i den mye brukte treningsløypa rundt Store Stokkavann. I fjor ble løpet arrangert for 36. gang og er, under normale omstendigheter, for mange rogalendinger det store vårløpet - omtrent på samme måte som Sentrumsløpet i Oslo er det for østlendingene.



På sin nettside skriver IL Skjalg følgende om begrunnelsen for flyttingen av Siddisløpet:



Grunnet korona-situasjonen i Norge har IL Skjalg besluttet å utsette Siddisløpet til lørdag 25 september.



Pr. i dag er det ikke anledning til å avvikle konkurranser for voksne i Norge. Selv om det er lagt planer for en gjenåpning av landet så er det knyttet stor grad av usikkerhet mht når det vil være mulig å arrangere løp, og det er lite sannsynlig at det blir mulig med løp 24. april. Og selv om et løp skulle være mulig å gjennomføre ønsker vi ikke å utsette deltakere og frivillige for økt smitterisiko. Derfor er løpet flyttet til lørdag 25. september.



Vi håper og tror at vi vil være tilbake i mer ordinære tilstander i god tid før til 25. september, og håper på forståelse for at vi på det nåværende tidspunkt ikke avlyser løpet vårt, men utsetter løpet til høsten. En avlysning vil få store konsekvenser både for dere som deltakere og oss som arrangør.



Da vi ikke avlyser, men utsetter arrangementer, vil ikke deltakere ha krav på å få refundert startkontingenten. Alle som har kjøpt billett til løpet vil få denne overført til 25. september. Dersom du ikke anledning til å bruke billetten på den nye datoen, kan denne fritt selges videre. Ultimate Sport Service har på samme måte som i 2020 satt opp en 100% selvbetjent løsning for salg av startnummer, slik at du som deltakeren kan administrere dette selv fram til løpet nærmer seg.



Som arrangør synes IL Skjalg at det er trist at Siddisløpet ikke kan gå som vanlig siste lørdagen i april. Men det er lite som er “som vanlig” i disse dager, og vi håper derfor på forståelse for beslutningen. Vi håper som alle andre at vi kan komme tilbake til normale tilstander så snart som mulig. Vi håper derfor at dere bruker de muligheter til å holde formen ved like, og ønsker alle velkommen til Siddisløpet 25. september!



Mvh

IL Skjalg





Mosvannsløpet arrangeres i år 1. september. Her fra fjorårets start som var tilpasset smittevernsreglene. (Foto: Marie Kloster)



Mosvannsløpet justerer dato

Også Mosvannsløpet justerer dato for å få "løpskabalen" til å gå opp. Løpet flyttes til 1. september fra opprinnelige dato som var 15. september. Mosvannsløpet arrangeres også av IL Skjalg og ble arrangert første gang i 1947. Det tre kilometer lange løpet går rundt Mosvann som også er en populær treningsrunde i Stavanger.



