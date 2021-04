Nedstengninger som følge av pandemi satte som overalt ellers også sitt preg på halvmaratonåret 2020, men likefullt kan det registreres så mange som 6625 fullførende i 52 ordinære norske halvmaratonløp i fjor. Dessverre mangler tilsvarende tall for i forfjor til direkte sammenlikning, men ut fra deltagelsen de to foregående årene som var 34965 (2017) og 36028 (2018) er et rimelig overslag at deltagelsen utgjorde noe under 20 % av hva den var i forfjor.

Det største løpet i fjor var Polar Night Half Marathon (Mørketidsløpet) som gikk i begynnelsen av januar med 796 deltagere, mens Trondheim Skogsmaraton og Nordmarka Skogsmaraton, som begge gikk i oktober, også hadde mange deltagere med henholdsvis 583 og 541 fullførende.

De beste tidene ble begge oppnådd under NM på Jessheim som gikk som del av Norgesløpet og hvor Marius Vedvik og Vienna Søyland Dahle tok NM-titlene med henholdsvis 1.04.42 og 1.14.25. På årets statistikker var tidene de 5.og 3. beste.

Antall fullførende og vinnertider i norske halvmaraton 2020

Vinnertider Menn Kvinner Deltagere Polar Night Half Marathon 1.16.25 1.28.58 796 Trondheim Skogsmaraton 1.15.57 1.29.47 583 Nordmarka Skogsmaraton 1.14.46 1.26.04 541 Solastranden halvmaraton 1.10.57 1.20.14 423 Stavanger Maraton 1.08.23 1.19.37 328 Norgesløpet, NM halvmaraton 1.04.42 1.14.25 312 Bergen Maraton 1.06.11 1.26.09 224 Sørfjorden halvmaraton 1.07.33 1.19.22 175 Haugesunds Avis halvmaraton 1.16.54 1.26.50 169 Karmøy Maraton 1.09.18 1.19.37 169 Egersund halvmaraton 1.06.51 1.19.49 158 Maratonkarusellen, jan. 1.12.38 1.29.42 156 Maratonkarusellen, feb. 1.10.24 1.26.50 154 Gloppen halvmaraton 1.12.04 1.24.40 152 Ålesund Nyttårsmaraton 1.08.56 1.28.21 152 Perseløpet #9 1.09.19 1.25.03 150 HQ halvmaraton 1.10.39 1.27.56 146 Harstad Summits Trail Marathon 1.41.42 2.06.33 135 Sandnes halvmaraton 1.19.31 1.26.14 129 Kongsvinger Maraton 1.16.21 1.26.17 128 Nordvest Maraton 1.15.25 1.31.04 113 Blefjells beste, 21 km 1.53.14 2.02.25 99 Bergen Skogsmaraton 1.24.18 1.37.16 98 Ørsta Fjellmaraton 2.04.36 2.29.50 91 Torviksbukt 6 Topper 2.34.22 2.49.54 87 Fevik halvmaraton 1.15.39 1.33.09 84 Farrisløpet, 21 km 1.27.36 1.47.08 82 Skåbu fjellmaraton 1.20.30 1.35.19 82 Hålandsvannet halvmaraton 1.20.47 1.33.43 81 Perseløpet #7 1.11.37 1.16.21 75 Preikestolen Trailrun 2.46.58 4.08.44 65 Meråker Mountain Challenge, 21 km 1.46.32 2.49.57 47 Rotevatnet halvmaraton 1.14.40 1.32.49 42 Arctic Alta halvmaraton 1.13.29 1.19.07 42 Fanaløpet 1.08.48 1.29.24 40 Perseløpet #4 1.07.50 1.17.01 37 Steinsland bygdemaraton 1.27.13 1.48.31 36 Bruløpet, Stord 1.16.18 1.28.20 32 Sør-mila 1.18.47 1.32.17 31 Undheim halvmaraton 1.16.56 1.39.07 29 Magni halvmaraton (*) n/a n/a 23 Stavåsen halvmaraton 1.26.06 1.33.26 23 Perseløpet #8 1.09.30 1.23.27 21 Perseløpet #2 1.18.03 1.27.02 17 Tarangers Romjulshalvmaraton 2.10.23 2.10.23 17 Romsdal halv, okt. 1.16.40 1.32.39 15 Romsdal halv, aug. 1.21.39 1.28.44 11 Romsdal halv, jun. 1.15.49 1.35.32 8 Connonball, Fornebu sep. 1.24.05 1.45.47 8 Cannonball, Sørmarka n/a 1.32.06 4 Cannonball, Fornebu aug. 1.36.46 1.39.38 4 Cannonball, Jevnaker aug. 2.10.00 n/a 1 Sum 6625

(*) Løpsserien Magni Maraton er registrert som et løp.

