Orienteringsutvalget for Innlandets bedriftsidrettskrets skriver følgende:



«Vi i o-utvalget hadde håpet å kunne starte opp o-sesongen igjen. Men slik koronasituasjonen er nå, er vi blitt anbefalt å utsette oppstart. Dette begrunnes i smittesituasjonen, og at deltakere fra flere kommuner møtes på løp hos oss. I første omgang avlyses bedrifts o-løp tirsdag 20. og tirsdag 27. april. Vi i utvalget vil ta en ny vurdering tirsdag den 27. april for de kommende løpene.»



Innlandet Bedriftsidrettskrets orienteringsutvalget





(Foto: Stein Arne Negård)



Men det er muligheter for egentrening i skog og mark: Flere av de lokale klubbene har satt ut «ukas løype» som hver enkelt kan benytte seg av. Flere av løypene blir lagt ut via orienteringsforbundets terminliste. Der velger man «Alle løp eller ukas løype» og krets «Innlandet» se bilde under.





De lokale orienteringsklubbene arrangerer også trening for barn og unge. Lag i Innlandet orienteringskrets



Fra slutten av april, begynnelsen av mai blir det satt ut flere områder med stolper, se Stolpejakten for mer info:



Lykke til med utomhus aktivitet i skog og mark! «Alt blir bra» - det tar bare litt tid!