De fire langrennsjuniorene (tre født i 2001 og en i 2003) Birk Møller Gundersen, Aksel Aasbø, Jørgen Harby og Eikil Aasbø valgte en noe utradisjonell påskefeiring da de på Sjusjøen bestemte seg for å "Evereste" på langrenn.



Sjusjøen er nok mere kjent for å ha gode skiløyper enn spektakulære fjell med lange og bratte motbakker som egner seg for å samle høydemeter. Derfor måtte godt over 200 kilometer, på rundt 16 timer, til før de ivrige gutta hadde gjort unna de 8848 høydemeterne som tilsvarer høyden på Mount Everest. Da hadde de 75 ganger gått opp og ned en ca. 1,5 km lange bakke på drøye hundre høydemeter.



– 8848 høydemeter gikk lett for en klatremus. Overraskende god feeling, men überseigt litt før midtveis og på slutten, skrev Aksel Aasbø på sin Strava-profil.



Jørgen Harby uttrykte på sin Strava-profil at han var noe mer lei enn kompisen:

– Jævla mentalt, lei hele turen, men godt selskap.



Å "Evereste" har blitt ganske populært blant syklister, med egen Everesting Hall of Fame, men etter det Kondis kjenner til er Birk Møller Gundersen, Aksel Aasbø, Jørgen Harby og Eikil Aasbø de første som gjør dette på langrenn. Vet du om noen som har gjort dette tidligere, så send oss en melding.





Rundt 75 ganger opp og ned en snaut 1,5 km lange bakke på drøye hundre høydemeter måtte til for å samle minst 8848 høydemeter på Sjusjøen.





Påfyll av næring i løpet av den 16 timer lange skiøkta.

