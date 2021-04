Grete Waitz var en pionér innenfor kvinnelig langdistanseløping og en av Norges fremste idrettsutøvere gjennom tidene. Hun bidro sterkt til likestilling og at kvinner stadig fikk løpe lengre distanser.



Gjennom sine ni seire i USAs mest prestisjefulle maraton, New York Marathon, ble Grete Waitz et forbilde for kvinnelige løpere verden rundt og var en viktig rollemodell for bevisstgjøring av kvinner og likestilling innen idrett.



I 2005 fikk hun en kreftdiagnose og måtte gå til regelmessige cellegiftbehandlinger. I 2007 stiftet hun Aktiv mot kreft sammen med Helle Aanesen.



19. april 2011 døde Grete Waitz på Ullevål Universitetssykehus etter seks års kamp mot kreftsykdommen. Hun ble 57 år.



Digitalt arrangement med spennende gjester

For å minnes Grete Waitz og markere 10-årsdagen for hennes bortgang, vil det mandag 19. april kl. 19:00-20:00 sendes en time direkte på Facebook Live. Her vil Grete bli hedret med spennende gjester og flotte tilbakeblikk direkte fra Bislett Stadion.



Arrangementet er et samarbeid mellom Oslo Maraton og Aktiv mot kreft.



– På gjestelisten står blant annet Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja, sportskommentator i NRK Jan Petter Saltvedt, og Jack Waitz. Vi vil også høre fra Statsminister Erna Solberg, president i det internasjonale friidrettsforbundet Sebastian Coe, løpelegende Joan Benoit og mange fler. Alle ønsker å hedre Grete Waitz, kan Edwin Ingebrigtsen i Oslo Maraton opplyse til kondis.no.



– Gretes historie er viktig, og derfor gleder vi oss til å hedre henne på dagen 10 år siden hun forlot oss, tilføyer han.



Fokus på fysisk aktivitet

I tillegg til det digitale arrangementet, ønsker arrangøren å fokusere på fysisk aktivitet.



– Vi tror Grete ville satt aller mest pris på om du minnes henne ved å være i aktivitet. Gjør noe fysisk aktivt, gjerne sammen med familie og venner, og del bildet på Instagram og bruk taggen #GreteWaitz, skrives det på arrangementets facebook-side.





Forbilde: I 2011, i forbindelse med hennes bortgang, prydet Grete Waitz forsiden på Kondis med et bilde fra ett av hennes mange idrettslige høydepunkt: sølvmedaljen på maraton under OL i Los Angeles i 1984. (Foto: Mark Shearman)



En hilsen: Det er gitt ut en rekke bøker om eller av Grete Waitz. Her en liten hilsen i en av de. (Foto: Bjørn Johannessen)



